الزعابي عضواً في «تنفيذي آسيوي الرماية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق عبدالله بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية والقوس والسهم والأمين العام للجنة التنظيمية لمجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للرماية، انتصاراً جديداً لرياضة الإمارات في انتخابات الاتحاد الآسيوي للرماية، بعد أن فاز بعضوية المكتب التنفيذي في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، مسجلاً أعلى نسبة من الأصوات برصيد 69 صوتاً من أصل 74 صوتاً، والتي جرت أمس في دولة الكويت، ويعد هذا الإنجاز الإداري الذي يحققه ممثل الإمارات في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية وللمرة الخامسة على التوالي سابقة وسط مشاركة 74 دولة.

وجاء فوز ممثل الإمارات بن يعقوب ليعكس إجماع أغلب الاتحادات الأهلية بالقارة الآسيوية على شخصية عبدالله بن يعقوب وقدرته على إفادة القارة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من العلاقات القوية مع أعضاء القارة التي يمتلكها والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مشواره الرياضي، وقد تنافس على مقعد عضوية المكتب التنفيذي 18 عضواً وتم اختيار 8 منهم.

وتلقى عبدالله سالم بن يعقوب، التهنئة من سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأكد الأخير أن عبدالله بن يعقوب من الكفاءات القيادية التي نفتخر بها على الصعيد الآسيوي والعربي، والرماية دائماً في صدارة الاتحادات التي تسعدنا وتثلج صدورنا بإنجازاتها سواء على الصعيد الفني أو الإداري.