ناشئو الجودو يحصدون الذهب العربي

المصدر: عمان - البيان الرياضي

نجح منتخبنا الوطني للناشئين، في حصد 5 ميداليات ملونة (ذهبيتان - فضية - برونزيتان)، في افتتاح فعاليات البطولة العربية للناشئين والشباب للجودو بالأردن، أول من أمس، والمقامة بالعاصمة عمان، بمشاركة 11 دولة، وبهذه النتائج اللافتة، تصدر ناشئونا الترتيب العام، وجاء وصيفاً منتخب الكويت برصيد ذهبية وفضية 3 برونزيات، ونجح لاعب منتخبنا الواعد أحمد جاسم الثميري، في افتتاح رصيد منتخبنا بذهبية وزن تحت 60 كغ، فيما استحق لاعبنا سعيد النقبي ذهبية وزن تحت 73، كما حقق الميدالية الفضية حارب جمعة في وزن تحت 100 كغ، وحصد برونزية وزن تحت 66 كغ راشد الحوسني، وفاز بالبرونزية الثانية زايد فيصل في وزن تحت 55 كغ.

وتلقت البعثة عقب تصدرها منافسات فئة الناشئين، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، الذي كان متابعاً للبعثة منذ وصولها المملكة الأردنية، مشيداً بما تحقق من إنجاز لأول مرة في تاريخ الجودو الإماراتي على مستوى الوطن العربي، ويذكر أن بعثة منتخبنا للجودو المشاركة في عربية الجودو، يرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، وتضم المدرب الياباني و6 لاعبين للفئتين، وهم: أحمد جاسم الثميري، وراشد الحوسني، وسعيد النقبي، وعيسى البدري، وحارب جمعة، وعلي حسن الدرمكي.