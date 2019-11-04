يد «الأبيض» في المجموعة الرابعة آسيوياً

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية الـ 19 التي تستضيفها الكويت من 16 - 27 يناير المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، «الأبيض» الإماراتي، في المجموعة الرابعة مع الكويت وهونغ كونغ والعراق. وصنف منتخبنا في المستوى الثاني خلال القرعة التي جرت أول من أمس في الكويت، بمشاركة الـ 13 منتخباً.

وتم توزيع الفرق على أربع مجموعات، وضمت الأولى منتخبات البحرين وإيران ونيوزيلاندا، والثانية تجمع اليابان والصين وقطر، وتتألف الثالثة من كوريا الجنوبية والسعودية واستراليا، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبعدها يتم تقسيم المنتخبات المؤهلة إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كلا المجموعتين إلى المربع الذهبي، والمشاركة في المونديال.