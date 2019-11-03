رشوان بطل الجودو المصري يتحدث في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن أول المتحدثين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، الذي ستنظمه الجائزة يوم 18 نوفمبر الجاري، في فندق هيلتون الحبتور، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، وهو بطل الجودو المصري العالمي، محمد رشوان، الذي يعد من رموز اللعب النظيف والأخلاق الرياضية العالية في الدورات الأولمبية، كما يواصل دوره في نشر القيم النبيلة للرياضة في مختلف المناطق، وأعلنت الأمانة العامة للجائزة، عن توجيه الدعوات للعاملين في القطاع الرياضي عموماً، والجامعات، لحضور المؤتمر، كما وجهت دعوة خاصة لاتحاد الإمارات للجودو، ولاعبي المنتخب الإماراتي للجودو، لحضور المؤتمر، ولقاء البطل المصري، والتعرف إلى تجربته المميزة، التي أدخلته تاريخ الدورات الأولمبية من أوسع أبوابه.

نموذج اللعب النظيف

وجاء اختيار البطل المصري محمد رشوان للحديث في الجلسة الأولى للمؤتمر، كونه يمثل نموذجاً ناصعاً في التنافس الشريف واللعب النظيف والتسامح، حيث خطف الأضواء ونال احترام العالم بعد إحرازه الميدالية الفضية في أولمبياد لوس انجليس عام 1984، عندما فضّل عدم مهاجمة منافسه في النهائي الأولمبي، الياباني ياسوهيرو ياماشيتا، بطل العالم حينها، والذي أصيب في قدمه، وكان هدفاً سهلاً لمن يريد الفوز عليه، بالضغط على قدمه المصابة، لكن رشوان تجنب اللعب على قدم منافسه المصابة، وفضل أن يخسر الذهبية بشرف، عن أن يفوز بالمركز الأول، بالاستفادة من آلام منافسه، لينال احترام وتقدير العالم، وتشيد بموقفه النبيل جميع وسائل الإعلام، حيث أصدرت منظمة اليونيسكو بياناً، أشادت فيه بموقف رشوان، ومنحته ميدالية الروح الرياضية، والتي تعتبر روح الألعاب الأولمبية قبل أي نتائج، وأما اليابان، فمنحته أرفع وسام، وهو «وسام الشمس المشرقة».

أحسن خلق رياضي

كما منح رشوان جائزة اللعب النظيف عام 1985، وجائزة أحسن خلق رياضي في العالم من اللجنة الأولمبية الدولية للعدل، التي مقرها فرنسا، كما تم تكريمه بوسام الجمهورية في مصر، كما نال أيضاً جائزة بيير دي كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة الدولية لعام 1984 م، وحصل على شهادة امتياز خاصة لأحسن خلق رياضي لعام 1984، وجاء ضمن أفضل ستة لاعبين في العالم لعام 1984، كما اختارته مجلة ليكيب الرياضية الفرنسية، بالمركز الثاني، كأفضل رياضي في العالم في الخلق الرياضي.

سجل حافل

اعتزل محمد رشوان اللعبة في عام 1992، ليكون بعدها حكماً دولياً في اللعبة، وعضواً في اللجنة الفنية لاتحاد الجودو المصري، وكانت إنجازاته كلاعب، إلى جانب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأوليمبية في لوس انجلس، ميدالية ذهبية ببطولة أفريقيا، و3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية، و3 ميداليات ذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وميداليتان ذهبيتان بطولة العالم العسكرية، وميدالية ذهبية في بطولة سويسرا، وشارك كحكم في 6 بطولات عالم، ودورتين أولمبيتين، والعديد من البطولات الدولية والأفريقية.