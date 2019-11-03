«أبوظبي 5» وصيف السباق الثاني بمونديال إكس كات

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

اختلطت أوراق النقاط مجدداً في بطولة العالم لزوارق «إكس كات» المقامة في مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن تمكن زورق «مارتيمو» الأسترالي بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون، من إحراز المركز الأول في السباق الثاني بالجولة قبل الختامية من البطولة العالمية، والذي جرى أمس، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير وجاء ثالثاً زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، والذي كان قد تصدر السباق الأول في الجولة أول من أمس، بينما حل المتصدر للترتيب العام زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الرابع، ليصل إلى النقطة 122 ويصمد في صدارة الترتيب العام مع نهاية السباق الثاني، في حين يلاحقه شرطة دبي برصيد 116 نقطة وثالثاً زورق مارتيمو الذي وصل إلى 99 نقطة.

السباق الحاسم

وينطق صباح اليوم، السباق الثالث والختامي للجولة، والذي سيحسم أموراً كثيرة، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية وحامية الوطيس بين المشاركين ولا سيما أن النقاط متقاربة جداً في الصدارة، وتنطلق الزوارق اليوم بنفس ترتيب نتيجة سباق أمس حيث ينطلق زورق مارتيمو أولاً، ويمتلك الأفضلية كونه الأقرب إلى نقطة الالتفاف الأولى، ويذكر أن عدد الزوارق المشاركة هو اثني عشر زورقاً تمثل سبع جنسيات مختلفة، وعقب انتهاء السباق الثالث، تقام مراسم التتويج للفائزين، ويحصل صاحب المركز الأول على 35 نقطة تضاف إلى رصيده في الترتيب العام، فيما يحصد الثاني 30 نقطة، والثالث 26 نقطة.

تقدير

وثمن سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الجهود الكبيرة التي يقوم بها المتسابقين من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي والمنافسة على المراكز الأولى وأكد أن ما قدمه زورقا أبوظبي 4 و5 في المنافسة يستحق كل تقدير وثناء.