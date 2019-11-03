علي المنصوري لـ«البيان الرياضي»: «تحدي دبي للياقة» عرس رياضي سنوي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» أن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والمستمرة للعام الثالث على التوالي، محفزة للقيادة العامة لشرطة دبي، وكل الفئات الموجودة فيها، وهي مبادرة إيجابية، تؤكد أن الرياضة مهمة في حياتنا في كل الجوانب، وقال: نعتبر التحدي بمثابة عرس رياضي سنوي، يهدف لوضع مدينة دبي والدولة بشكل عام على خريطة السياحة الرياضية، بجانب نشر الثقافة الرياضية وتغيير السلوك الرياضي والصحي للمشاركين.

إقبال وتفاعل

وأضاف العقيد علي المنصوري: فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي ما زالت في الصدارة منذ انطلاق التحدي، نعتبر الجميع فائزين، وهذا توجه قيادتنا الرشيدة، ونحن نسير على هذا النهج، وتوجد عدد من المفاجآت سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وأكد أن أرقام المشاركين فاقت التوقعات، من خلال الفعاليات الرياضية المختلفة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سواء على مستوى الموظفين أو الرياضة المجتمعية، وقال: لاحظنا تفاعلاً كبيراً من الجماهير من مختلف الأطياف والأعمار، وهو أمر مميز، ومن خلال الفعاليات الرياضية سواء في «الكايت بيتش» أو غيرها من الأماكن في مدينة دبي، شاهدنا تفاعلاً كبيراً من الجماهير بجانب تفاعل المؤسسات الحكومية، من خلال وجود فرقهم ما ترك أثراً طيباً على الجميع، فالرياضة أسلوب حياة، وهي أيضاً أداة مهمة من أدوات التواصل مع المجتمع، وهي لغة يفهمها الجميع.

أرقام

وتتميز القيادة العامة لشرطة دبي دائماً في المجال الرياضي، حيث بلغت نسبة الممارسين للرياضة في شرطة دبي 62% العام الماضي، وبلغ عدد الميداليات التي حصلت عليها شرطة دبي 194 ميدالية في العام الماضي مقابل 112 ميدالية في العام 2017.

ووصل عدد المستفيدين من الأنشطة الداخلية 3697 مستفيداً في العام 2018، مقابل 3601 مستفيد في العام 2017، وعدد المستفيدين من الأنشطة الخارجية 829 مستفيداً في العام 2018، مقابل 458 مستفيداً في العام 2017، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الضبط والسيطرة 3653 مستفيداً في العام الماضي مقابل 732 مستفيداً في العام 2017، وعدد المستفيدين في برنامج الوزن المثالي 158 مستفيداً في العام 2018 مقابل 107 مستفيدين في العام 2017، فيما بلغ عدد المستفيدين من استخدام الصالات الرياضية 56652 مستفيداً في العام الماضي مقابل 84487 مستفيداً في العام 2017.

موسوعة غينيس

دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحطيم الرقم العالمي لسحب باخرة، والرقم العالمي لسحب طائرة بواسطة العنصر النسائي، وذلك في العام 2018، بينما دخلت الموسوعة في العام 2017 من خلال تحطيم الرقم العالمي في عدد المؤدين لتمارين «بيربي»، والرقم العالمي لسحب طائرة بواسطة «رجال»، والرقم العالمي في سباق الكراسي المتحركة.

جوائز

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال إدارة الشؤون الرياضية على 8 جوائز محلية وعالمية ما بين الأعوام 2016 - 2019، وهي درع التفوق الرياضي العام في العام 2016، ودرع التفوق الرياضي العام وجائزة تحدي دبي للياقة فئة الدوائر الحكومية المحلية في العام 2017، وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة المؤسسات المحلية، جائزة سمو وزير الداخلية في فئة التميز الرياضي، وجائزة تحدي دبي للياقة فئة الدوائر الحكومية المحلية، والمركز الثاني في درع التفوق الرياضي العام في العام 2018، و المركز الأول في درع التفوق الرياضي العام في العام 2019.