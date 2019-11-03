«الحبتور» بطلاً لكأس الهالوين للبولو

المصدر: دبي - فائز بجيوج

توج فريق الحبتور، بكأس بطولة الهالوين للبولو 2019، والتي مثلت باكورة نشاط الموسم الجديد، وبعد أن حقق الحبتور فوزه الثالث على التوالي أول من أمس، على حساب فريق ذئاب دبي، بنتيجة 5/‏‏8، في المباراة التي شهدها الملعب الرئيس لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وجاء الفوز رغم صعوبته على حساب فريق ذئاب دبي العنيد وبثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف بعد مباراة مثيرة، شهدها الملعب الرئيسي لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتأرجحت فيها النتيجة بين الفريقين حتى أنهاها فريق الحبتور بنهاية دراماتيكية أوقف فيها زحف ذئاب دبي.

واحتل فريق مهرة المركز الثالث بتغلبه وبالنتيجة ذاتها على فريق ايه ام هيسكث، مع ختام البطولة، وبحضور رجل الأعمال حميد بن دري وراشد الحبتور، قام نسيم أبو يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة «أسا ابلوي» في الشرق الأوسط، الراعي الرسمي للبطولة، بتتويج الفريق البطل والفرق الفائزة بالمركزين الثاني والثالث بالكؤوس التذكارية، وحصل إدغاردو مونتويا على جائزة أحسن لاعب في البطولة والمهر «ماشو» التابع لخيل محمد الحبتور، أفضل مهر.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بالبداية القوية للموسم الجديد، مشيراً إلى أن مبعث سعادته هو حماس اللاعبين والاستعداد الجيد للموسم، مما سينعكس على الأداء الفردي والجماعي، ويبشر بموسم حافل.

وأشاد الحبتور بالفرق المشاركة وخاصة اللاعبين المواطنين الذين ظهروا بمستوى يبعث على التفاؤل ويشكل إضافة فنية حقيقية للعبة، كما ثمن تواجد العنصر النسائي ضمن الفرق المشاركة.