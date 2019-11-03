الخوري يتوج أبطال «خليجي الشطرنج» في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

اختتمت منافسات بطولة الخليج الفردية للشطرنج للرجال والسيدات في الكويت، بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة، وتم تتويج الفائزين بحضور عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والخليجي للشطرنج، وحسن رمضان رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج وحسن بو خماس رئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج والمهندس عادل العميري الأمين العام، وتوج اللاعب البحريني علي الغسرة بلقب فردي الرجال برصيد 7.5 نقاط.

فيما تساوت في نقاط المركز الأول لبطولة السيدات، الشقيقتان سلامة وغادة الخليفي برصيد 7.5 نقاط، ولكن أنظمة كسر التعادل منحت أفضلية المركز الأول للاعبة سلامة الخليفي، وأدار البطولة، خبير التحكيم العالمي الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس حكام البطولة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج.