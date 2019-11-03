«تمهيدي» تنس غربي آسيا ينطلق في الفجيرة

المصدر: الفجيرة-البيان الرياضي

انطلقت في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للتنس في الفجيرة، منافسات الدور التمهيدي لبطولة غربي آسيا الخامسة الدولية لتنس الشباب تحت 18 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي ونادي الفجيرة للتنس وبمشاركة 96 رياضياً وبواقع 56 لاعباً و39 لاعبة، ويمثل الإمارات كل من اللاعبين عبدالله المرزوقي وعبدالله عبــدالعزيز وأحمد يوسف واللاعبة شيخة الجناحي وتعد خطــوة في الاتجــاه الصحيح لتوسـيع قاعدة المشاركة فـي البطولات الدوليـة من أجل تحـسين المستوى الفني للاعبـينا، ووضـعت قرعـة البطولة، منتـخبنا أمـام مواجهات صــعبة مبكرة، بيـنما تأهـلـت اللاعـبة شيـخة الجناحـي للمرحـلة التاليــة من الدور التمهيدي، وهي بحــاجة إلى الفــوز في مـباراتها القـادمة لتضـمن تواجـدها في الجـدول الرئيـس للمـسـابقة.