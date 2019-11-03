المشوار العربي لسيدات سلة الشارقة يبدأ في المغرب اليوم

المصدر: المغرب - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في مدينة مكناس المغربية، البطولة العربية للأندية لكرة السلة للسيدات، بمشاركة 9 فرق، يتقدمها نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى جانب كل من: مكناس والجيش الملكي من المغرب والصفاقسي والأمل الرياضي من تونس، والمجمع البترولي وحسين داي من الجزائر، وبيروت اللبناني وشباب الفحيص الأردني.ويغيب عن البطولة نادي الهومنتمن اللبناني حامل اللقب في آخر عامين، بسبب انتقال عدد كبير من اللاعبات إلى أندية لبنانية أخرى.

ويرأس بعثة الشارقة، ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتضم مدير الفريق ميثاء بن ضاوي، والإدارية نور ذياب كامل، والمدربة نادية تمود بن طاهر، و12 لاعبة. وأكدت ميثاء بن ضاوي أن فريقها مرشح للمنافسة على اللقب، مثله مثل أي فريق آخر يطمح للبطولة.