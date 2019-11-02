13 ميدالية لأبطال الإمارات في اليوم الأول لجولة "ريو جراند سلام" للجوجيتسو

المصدر: وام

نجح أمس الجمعة أبطال الإمارات في حصد 13 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في جولتها الرابعة من النسخة الخامسة المقامة حاليا في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وسط مشاركة واسعة من أكثر من 320 أكاديمية يمثلون 36 دولة من مختلف قارات العالم.

شملت الميداليات الـ 13 التي تم إحرازها عن طريق لاعبي ولاعبات الإمارات 4 ذهبيات و6 فضيات إضافة إلى 3 برونزيات وهي لم تتحقق بسهولة لأن البطولة تقام في واحدة من أبرز قلاع الجوجيتسو في العالم وهي مدينة ريو دي جانيرو التي يوجد بها ما يزيد عن 5 آلاف أكاديمية تدريب للجوجيتسو، وفي دولة البرازيل التي تعد الأولى في العالم من حيث عدد ممارسي تلك الرياضة في العالم وهو 2.5 مليون لاعب ولاعبة ومن حيث عدد اللاعبين واللاعبات الحاصلين على الحزام الأسود الذين يتجاوز رقمهم عن 10 آلاف لاعب ولاعبة.

أحرز الذهبيات كل من هيثم هناوي لاعب أكاديمية أي اف ان تي بمنافسات الحزام الأزرق لوزن 62 كجم، وزملائه من الأكاديمية نفسها ثامر الشامسي في وزن 69 كجم حزام أزرق وعلي عباس في وزن 85 كجم حزام أزرق أساتذة 1، وحميد البلوشي في وزن 69 كجم لفئة أساتذة 2، وبذلك تكون أكاديمية أي اف ان تي هي مصدر الذهب والفرحة الكبرى للإمارات في اليوم الأول الذي تم تخصيصه لمنافسات الحزام الأزرق.

أما الفضيات الـ6 فقد جاءت عن طريق كل من سيف العلي لاعب الوحدة في وزن 46 كجم ناشئين، وفاطمة فيصل الحوسني لاعبة بني ياس الناشئة في وزن 40 كجم، وعلي حسن من أكاديمية أي افن ان تي في وزن 62 كجم، وراشد داود في وزن 85 كجم أساتذة 1، وراشد النقبي من أكاديمية أي اف ان تي في وزن 94 كجم حزام أزرق أساتذة 2، وفيصل البلوشي لاعب أكاديمية أي اف ان تي في وزن 77 كجم لفئة الأساتذة 2.

فيما فاز بالبرونزيات الـ 3 كل من عمار حمد الظاهري لاعب نادي العين في فئة الناشئين لوزن 46 كجم، وطارق الزعابي من أكاديمية أي اف ان تي في وزن 62 كجم أساتذة 1، وسعود ناصر علي من أكاديمية أي اف ان تي حزام أزرق لوزن تحت 120 كجم أساتذة 1.

حضر منافسات اليوم الأول وقام بتتويج الفائزين كل من إبراهيم العلوي قنصل دولة الإمارات بالبرازيل ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة و ولتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وخالد الجنيبي رئيس وفد أكاديمية أي افن ان تي، وعبيد مفتاح المحرزي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة بنادي الوحدة، كما شهد اليوم الأول حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعلا إعلاميا من الاعلام المحلي البرازيلي فاق كل التوقعات.

أما عن أبرز مفاجآت اليوم الأول وأكثرها إثارة فقد كانت منافسات بطولة ملكة البساط التي أقيمت لأول مرة في العالم من تنظيم إماراتي على هامش جولة ريو جراند سلام، بمشاركة 6 من أساطير وبطلات العالم المصنفات في تلك اللعبة اعتبارا من الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة بتوقيت ريو دي جانيرو الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وفازت بالميدالية الذهبية فيها اللاعبة لويزا مونتيرا بعد أن تخطت 3 نزالات بالاستسلام في دور المجموعات ونصف النهائي، والمباراة النهائية بالنقاط بنتيجة 4 / 0 ، فيما حلت في المركز الثاني اللاعبة البرازيلية أنا رودريجيز التي فازت في كل مباريات دور المجموعات ونصف النهائي ولم تخسر إلا في النهائي، فيما حلت في المركز الثالث اللاعبة البرازيلية أيضا بيانكا باسيليو بعد تغلبها على البلجيكية أمل أمجاهيد صاحبة المركز الرابع. وقد حظيت منافسات "ملكة البساط" بتفاعل جماهيري كبير وإثارة قوية نظرا لتقارب المستويات بين كل البطلات المشاركات.

من ناحيته أكد إبراهيم العلوي قنصل دولة الإمارات في البرازيل أنه فخور بالنجاحات المتواصلة التي تحققها بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو للعام الخامس في مدينة ريو دي جانيرو، والتي يحضرها للمرة الثالثة على التوالي ، مشيرا إلى أن كل نجاح تحققه البطولة في كل نسخة، يمثل تحديا كبيرا للمنظمين، لأنهم مطالبون بتقديم الجديد في كل نسخة ولأن الإمارات التي أبهرت العالم في تلك اللعبة من خلال تبنيها أفضل برامج في العالم لنشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال تتعلق بها الآمال كل عام في تقديم المبادرات الجديدة لا سيما عندما تنظم البطولة في واحدة من أبرز قلاع اللعبة في العالم وهي مدينة ريو دي جانيرو.

وقال: "الوصول إلى القمة صعب والحفاظ عليها أصعب. هذا الشعار يعرفه جيدا أبناء الإمارات، ويؤمن به مسؤولو اتحاد الامارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، ولهذا فإن الإمارات واتحادها تعد أرض المبادرات والفرص لهذه الرياضة حيث أنها قدمت للعالم ولأول مرة منافسات (البارا جوجيتسو) لأصحاب الهمم ورسمت الابتسامة على وجوههم قبل 4 سنوات ولا تزال تحرص على تقديمها في كل منافساتها لتجسد كل معاني الإنسانية، ولم تتوقف عند ذلك بل قدمت لهم يد العون والدعم عبر مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الدعم اللازم لهم من أطراف صناعية بديلة، وكراس متحركة. كما أن اتحاد الإمارات هو من قدم للعالم منافسات (ملك البساط) منذ عامين والتي صنعت من نجوم هذه الرياضة أبطالا، ومنحتهم الشهرة والمجد، وجعلت كل وسائل الاعلام تتحدث عنهم، وهو أيضا من واصل مبادراته الملهمة بإطلاق منافسة (ملكة البساط) في هذه الجولة، والتي تفاعل معها الجميع وكانت أبرز المفاجآت في تلك البطولة".

وأضاف العلوي: "كل إنجاز جديد ونجاح يحققه اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعتبر تحديا جديدا لأنه ليس مطالبا فقط بالبقاء على القمة لكنه يبحث في كل مرة عن قمة جديدة يعتليها.. و رياضة الجوجيتسو التي تتبناها الامارات عبر رعايتها أصبحت جسرا من جسور التعاون والتواصل بين الإمارات ومختلف شعوب العالم و رمزا من رموز التسامح ونحن نعيش عام التسامح في دولة الإمارات، لأنها تجمع شباب كل قارات العالم في مكان واحد وتمد جسور التواصل والتعارف بينهم، وتقدم للمميزين فيهم الجوائز الأكبر والأضخم في العالم، كما أن الرياضة نفسها تبدأ المنافسات فيها بتحية المنافس والسلام عليه، وتحية الحكم والسلام عليه وتنتهي بتقبل الفوز والخسارة والسلام والتحية بين الفائز والخاسر وبالتحية للحكم أيضا مهما كانت قوة المنافسات بين عمالقة تلك الرياضة القتالية القوية".

وأوضح أن جولة أبوظبي جراند سلام بمدينة ريو دي جانيرو نجحت تنظيميا وجماهيريا وإعلاميا وفنيا وتحكيميا، وستترك بصمة قوية في المجتمع البرازيلي. منوها بأن رياضة الجوجيتسو نجحت في أن تكون جسرا قويا من جسور التعاون والشراكة بين الإمارات والبرازيل، حيث يوجد بالإمارات عدد كبير من المدربين البرازيليين يتجاوز 1000 مدرب، في الوقت نفسه تنظم الإمارات كل عام بالبرازيل ما بين 10 و14 بطولة في مختلف الولايات وتفتح آفاقا كبيرة أمام عشاق تلك الرياضة لتطوير مستوياتهم، ومن حسن الحظ أن تلك الرياضة كانت من ضمن برامج زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لأبوظبي الاسبوع الماضي، وقد تحدثت عن لوسائل الاعلام المختلفة، كما أن هذه البطولة كانت أول حدث رياضي يحضره الرئيس البرازيلي نفسه بعد نجاحه في الانتخابات العام الماضي وقبل التنصيب.

لحظات لا تنسى

من ناحيتها أكدت لويزا مونتيرو ملكة البساط في تصريحاتها بعد الفوز والتتويج بلقب "ملكة البساط" أنها فخورة بهذا اللقب الكبير خاصة أن التاريخ سيذكر أنها أول بطلة في العالم تتوج به مشيرة إلى أن المنافسات كانت قوية للغاية، وأن التنظيم كان مبهرا، وأن الأجواء كانت حماسية ومشوقة في ظل التشجيع الجماهيري المثير، والمنافسات القوية.

وقالت: "هذه اللحظات لن أنساها، وسوف أبقى وفية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي نظم هذه البطولة وصنع هذه المنصة التي تعد قمة القمم في منصات التتويج العالمية بالنسبة لكل بطلات الجوجيتسو وأهدي هذا اللقب لزوجي البطل جوستافو باتيستا ملك البساط في منافسات جولة لوس أنجلوس الأخيرة والذي يدعمني ويقف خلفي وعائلتي كلها التي حضرت في المدرجات، وشجعتني وكل محبي هذه الرياضة في العالم وسأظل أتدرب حتى أحافظ على هذا اللقب في المرات المقبلة لأن المهمة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال".

استسلام بعد دقيقة ونصف

من ناحيته أكد اللاعب الإماراتي ثامر الشامسي من أكاديمية أي اف ان تي الفائز بالميدالية الذهبية في وزن 69 كجم حزام أزرق أن ذهبية البرازيل في جولة جراند سلام يبقى لها مذاق خاص عنده، لأنها من قلعة الجوجيتسو في العالم، وأنه يفوز بالذهب للمرة الثانية حيث سبق له الفوز بالذهبية في العام قبل الماضي بريو دي جانيرو، مشيرا إلى أنه خاض 3 نزالات، وفاز فيها جميعا على حساب لاعبين برازيليين وأن النزال الأول أجبر فيه المنافس على الاستسلام بعد دقيقة ونصف، كما أنه أجبر المنافس على الاستسلام بعد دقيقة واحدة في النزال الثاني بنصف النهائي، أما أصعب نزال فقد كان الأخير في المباراة النهائية حيث تجاوزه بالنقاط وحصل على الذهبية.

وأضاف: "سوف أستمر في تطوير نفسي أكثر، وهدفي القادم هو بطولة أبوظبي جراند سلام في لندن ومن بعدها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسوة وأمنيتي أن أنضم لمنتخب بلادي وأمثله في كل المحافل الكبرى".

وفيما يلي ترتيب الدول بعد نزالات اليوم الأول:

- البرازيل المركز الأول برصيد 35476 نقطة.

- الإمارات المركز الثاني : 3600 نقطة.

- الارجنتين المركز الثالث: 796 نقطة.

- ايرلندا المركز الرابع: 208 نقاط.

- الأكوادور المركز الخامس: 200 نقطة.