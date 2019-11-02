«شرطة دبي 3» يتصدّر و«أبوظبي 4» وصيفاً

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

احتل زورق شرطة دبي3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، المركز الأول في السباق الأول من بطولة العالم لزوارق الإكس كات مساء أمس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من البطولة، والتي تقام حالياً في مدينة شنغهاي الصينية، وبلغ زورق شرطة دبي النقطة 91 ليحل ثانياً في الترتيب العام للبطولة، فيما جاء زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الثاني ضمن السباق، وبهذه النتيجة يصل إلى النقطة 100 في الترتيب العام ويبقى في الصدارة مع نهاية السباق الأول، وذهب المركز الثالث في السباق الأول، لزورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وكانت منافسات السباق، قد بدأت مع تحدي كسر الكيلو والذي سجل المركز الأول من خلاله زورق أبوظبي 5، ثم جاء السباق الأول وتصدره منذ الدورة الأولى زورق شرطة دبي 3 مستفيداً من التفاف زورق مارتيمو الأسترالي على زورق أبوظبي 5 وإبعاده عن المسار، وليتقدم أيضا زورق أبوظبي 4 للمركز الثاني، وتظل نتائج السباق كما هي عليه حتى نهاية المنافسة ورفع العلم الشطرنجي.

السباق الثاني اليوم

ويدخل المتسابقون اليوم أجواء السباق الرئيسي الثاني للجولة والذي سينطلق في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يقام قبل السباق الرئيسي الثاني منافسات وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة، وترتفع وتيرة التحدي بين كافة المشاركين لا سيما وأن المنافسة قد وصلت إلى أوجها من أجل جمع النقاط والمنافسة على اللقب العام للبطولة، ويقام السباق بواقع 17 دورة ضمن المسار 14 دورة منها عادية يبلغ طولها 3:9 أميال بحرية ودورتين إجباريتين يبلغ طول الواحدة 3:54 أميال بحرية، ودورة البداية التي لا يتم احتساب توقيتها ضمن الأرقام الرسمية.

سعادة الزفين

وأعرب بطلنا عارف الزفين قائد زورق شرطة دبي3، عن سعادته وفخره بالإنجاز العالمي، وقال لـ «البيان الرياضي»، إن الفوز بالسباق الرئيسي يوم أمس، يعتبر دافعاً نحو تحقيق مزيد من الانتصارات في الجولة العالمية التي تحتضنها الصين، مهدياً اللقب إلى القيادة الرشيدة. وتوجه الزفين بالشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على الدعم والاهتمام مما قاد إلى الصدارة العالمية لزورق شرطة دبي. وأكد بطلنا نادر بن هندي أن الفوز يترجم النجاح الكبير لكفاءة أبناء الإمارات في نيل الريادة في مختلف المنافسات والمحافل العالمية، مشيراً إلى أن السباق لم يكن سهلاً خاصة في ظل مشاركة نخبة الفرق من مختلف أنحاء العالم، آملاً في مواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات قبل إسدال الستار على البطولة التي تختتم غداً.

جمع النقاط

وبدوره، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن نتائج الفريق في اليوم الأول جاءت لتتوافق مع الاستراتيجية والهدف من خلال المشاركة في التحدي العالمي للإكس كات وهو جمع النقاط والبقاء في المركز الأمثل ضمن منافسات البطولة والاحتفاظ باللقب العالمي، وقال: حقق زورق أبوظبي 4 المطلوب منه بالبقاء في صدارة الترتيب العام مع نهاية السباق الأول، وما حصل لزورق أبوظبي 5 كان بسبب مضايقة وتقدم زورق آخر في انطلاقة السباق كان له الأثر السلبي على تقدم الزورق وإمكانية وصوله للصدارة منذ نقطة الدوران الأولى وأضاف الرميثي: الهدف بشكل عام قد تحقق ولنا الأفضلية والصدارة مع نهاية هذا السباق، نأمل أن تستمر حظوظنا بشكل أفضل ومثالي في السباقين المتبقيين ضمن أجندة هذه الجولة.