حصة بوحميد تتوّج بطلات دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - علي الظاهري

توجت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الفائزات بالمراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية في منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الأكبر من نوعها التي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت شعار «إرادة.. تحدي.. فوز»، جرت مراسم التتويج في حفل 5 نجوم أقامته اللجنة المنظمة، بحضور الكابتن طيار الشيخة موزة آل مكتوم رئيس مجلس المرأة للطيران المدني، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ورئيسة اللجنة المنظمة للدورة، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وخديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وعدد من القيادات الرياضية.

تحدٍ ونجاح

واستهلت لمياء خان رئيس اللجنة المنظمة كلمة افتتاح الحفل أشادت فيها بنجاح الدورة، وقالت: نحن سعداء اليوم باستضافة الرياضيات البطلات لتتويجهن في حفل ختام دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات في نسختها السابعة، ونحتفي بمشاركتهن وقدرتهن العالية على قبول التحدي وتحليهن بأعلى درجات العزيمة والاجتهاد في ميادين التنافس، فلقد أصبحت المرأة اليوم في دولة الإمارات ركيزة أساسية في كل نجاح وشريكة ملهمة في كل إنجاز، وأضافت: كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن المرأة هي قلب الوطن وشريكة المسيرة وصاحبة المنجزات، لذا نحن فخورون بكل إنجازاتهن وبعزيمتهن القوية، وهمتهن والتزامهن، وفخورون بأن أصبح التنافس الرياضي مجالاً مهماً لإثبات الذات وتحقيق الطموح، وقبل كل هذا فخورون بوصولنا وبخطى ثابتة إلى نهاية هذه الدورة الرائدة التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

حافز للممارسة

وأردفت لمياء خان قائلة: حفزت دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات المرأة العاملة في مختلف القطاعات وخاصة في القطاع الحكومي على الرياضة والتنافس، وأسهمت في توفير حياة صحية وحيوية حافلة بالنجاح واللياقة والإنجاز، كما جسدت قيم المشاركة والتعاون باعتبارها ميداناً للتنافس والتلاقي بين مختلف الجنسيات، حيث قدمت الدورة نموذجاً استثنائياً لترسيخ مفهوم التسامح بمشاركة النساء من أكثر من 20 جنسية وسط أجواء من الروح الرياضية العالية التي شهدناها في جميع منافسات الدورة.

أهم الفعاليات

وتابعت لمياء خان: هذا النجاح الذي تحقق بفضل مشاركة سيدات وفتيات رائعات وصل عددهن إلى 1023 مشاركة من 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وبزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، لذا يسعدنا اليوم بأن نحتفل معاً بختام فعاليات النسخة السابعة التي نظمت تحت شعار (إرادة.. تحدي.. فوز)، وأن نتشارك جميعاً نجاح هذا الحدث الرياضي الرائد، الذي أصبح من أهم الفعاليات الرياضية النسائية في الدولة، ويعتبر تكريم الفائزات بالمراكز الأولى في المنافسات الفردية والجماعية، تتويجاً لجهودهن في المنافسات، والتي وصلن إليها بجدارة بفضل المثابرة والتدريب، حتى وصلن باقتدار إلى منصة التتويج، ولا ننسى أن نشكر شركاءنا الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، الذين ساهموا في إنجاح النسخة السابعة من الدورة ونبارك للفائزات ونتمنى لهن مزيداً من النجاحات والإنجازات.

مسابقات وبطلات

وضمت البطولة 10 ألعاب ومسابقات مختلفة، وتم تسليم الكؤوس والميداليات إلى الفائزات، وهن كالتالي: في بطولة الشطرنج، فازت بفئة المواطنات أمل عبد العزيز العارف من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، وحصلت على بطولة فئة المقيمات ميسون جاد الله نرش من جمارك دبي، وفي مسابقة الريشة الطائرة فازت بفئة المواطنات منى محمد السهلاوي من «إينوك»، وفازت بفئة المقيمات، نفيسة سارا سراج من مؤسسة دبي للإعلام، وفي بطولة السباحة فازت بفئة المواطنات إيمان عبيد المري من القيادة العامة لشرطة دبي، وفازت بفئة المقيمات سارَة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَّة الأجنف للخدمات الرياضية، وفي سباق الطريق فازت بفئة المواطنات ندى خالد عمر من هيئة كهرباء ومياه دبي، وتصدرت فئة المقيمات سارَّة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَّة الأجنف للخدمات الرياضية، وفي بطولة الدراجات، فازت بفئة المواطنات صفية مختار الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفازت بفئة المقيمات سارة بنت الهادي الأجنف، وفي بطولة الكروسفيت، فازت أنا زيه من بلدية دبي بالمركز الأول، وفي البولينغ، فازت بفئة الفردي ليدي ليز رُوييلا من مؤسسة فايم للتدريب، وفي فئة الفرق فاز فريق سوق دبي الحرة بالمركز الأول، وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول في «ألعاب التحدي».

ألعاب جماعية

في بطولة كرة السلة، فاز فريق النيابة العامة بدبي بالمركز الأول تلاه فريق بلدية دبي، وحل فريق القيادة العامة لشرطة دبي ثالثاً، وفاز في الكرة الطائرة، فريق النيابة العامة بدبي بالمركز الأول، تلاه فريق هيئة الطرق والمواصلات، وحل فريق طيران الإمارات ثالثاً، كما فاز فريق الكرة الطائرة لهيئة كهرباء ومياه دبي بلقب فريق الروح الرياضية، فيما حصلت مؤسسة بلدية دبي بلقب أفضل مؤسسة لمشاركة 163 لاعبة من منتسباتها في الدورة.