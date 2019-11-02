وزيرة تنمية المجتمع: دعم راعية البطولة عزز تطور الرياضة النسائية شكر

توجّهت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بالشكر إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لدعمها ورعايتها الكريمة لهذه الدورة الرائدة، وجهودها الدائمة التي أسهمت كثيراً في تطوير الرياضة النسائية، وجعلتها نموذجاً يحتذى به، وثمّنت معاليها، جهود اللجنة المنظمة، وأداء الرياضيات المشاركات في الدورة، وقالت إنها سعيدة بالإقبال الكبير من النساء على هذا الحدث الرياضي المهم والناجح، الذي شهد في نسخته السابعة مشاركة أكثر من 1000 رياضية من 50 مؤسسة، كما شهد تنظيم بطولتين جديدتين، ولاقتا إقبالاً كبيراً، وهو الأمر الذي نفتخر به في الإمارات، ونفتخر أيضاً بمستوى الوعي الرياضي الكبير الذي وصلت إليه المرأة في المجتمع الإماراتي، وزيادة عدد الممارسات للرياضة في الإمارات.

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