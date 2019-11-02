لاعبو الإمارات يجتازون إجراءات الوزن بنجاح

المصدر: ريو دي جانيرو - وام

نجح لاعبو ولاعبات أندية وأكاديميات الإمارات في تجاوز إجراءات الوزن الرسمية التي جرت مساء أول من أمس في صالة كاريوكا أرينا بالمجمع الأوليمبي في مدينة ريو دي جانيرو، وحصلوا جميعاً على بطاقات المشاركة في منافسات الجولة الرابعة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تقام للعام الخامس على التوالي في مدينة ريو دي جانيرو ضمن سلسلة الجولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مدن موسكو وطوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن.

أشرف على إجراءات الوزن نخبة الحكام الدوليين الذين تم ترشيحهم لإدارة نزالات البطولة وعددهم 18 حكماً، كما تجاوزت في نفس الوقت إجراءات الوزن اللاعبات المرشحات لخوض مواجهات بطولة «ملكة البساط» التي تقام أول مرة كبطولة مستقلة مصاحبة لمنافسات جولة أبوظبي غراند سلام وهؤلاء اللاعبات هن بيانكا باسيلو وأمل أمجاهيد، وتاليتا ألنسار، ومايسا باستوش، وأنا رودريجوز ولويزا مونتيرا.

حضر إجراءات الوزن كل من يوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، ورودريغو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي غراند سلام، والياس ابراهارديت الشريك المنظم ممثل الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو، والرائد خالد الجنيبي رئيس وفد أكاديمية «أي إف إن تي» من الإمارات.

معسكر تدريبي

من ناحيته أكد الرائد خالد الجنيبي رئيس بعثة أكاديمية «أي اف ان تي» أن فريقه جاء من الإمارات إلى ريو دي جانيرو قبل البطولة بأسبوع تقريباً، من أجل الدخول في معسكر تدريبي مغلق مع لاعبي أكاديمية دي لاريفار، مشيراً إلى أن حجم الاستفادة كان هائلاً من التواجد في هذا المعسكر لأن اللاعبين توافرت لهم فرص الاحتكاك بهذا المعسكر، كما أنهم دخلوا سريعاً في أجواء البطولة وتكيفوا مع فارق التوقيت بين الإمارات والبرازيل والذي يبلغ 7 ساعات كاملة، كما أنهم تكيفوا مع الطقس أيضاً.

وقال: من حسن الحظ أن لدينا 3 لاعبين تم ترشيحهم للانضمام للمنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة العالم بأبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري. وتابع خالد الجنيبي: رياضة الجوجيتسو أصبحت أهم رياضة في دولة الإمارات، ونجحت في أن تجعل من أبوظبي عاصمة للجوجيتسو في العالم، وجعل قاعدة الممارسين تتسع حتى يبلغ عددهم 140 ألف لاعب ولاعبة في كل القطاعات، ومنهم 80 ألفاً تقريباً في المدارس فقط.

أما رودريغو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي غراند سلام فأكد أن بطولة أبوظبي غراند سلام تواصل نجاحاتها وهي تصل اليوم إلى النسخة الخامسة والعام الخامس على التوالي في ريو دي جانيرو، مشيراً إلى أن كل نسخة تشهد إضافات كبيرة تساهم في توفير كل عناصر الإثارة والمتعة للمشاركين والمتابعين، وأن أكبر دليل على ذلك أننا في كل جولة أصبحنا نغلق باب التسجيل قبل موعده بفترة نظراً للوصول إلى العدد المستهدف للمشاركة، كما اتجهنا لاختيار نوعية المشاركين.

إغلاق التسجيل

وقال رئيس بعثة أكاديمية «أي اف ان تي»: برغم أننا أغلقنا باب التسجيل قبل موعده المحدد بأكثر من أسبوع إلا أن الأعداد هائلة من المشاركين والمشاركات، وقد اكتسبت هذه النسخة قيمة مضافة كونها تقام في ريو دي جانيرو بعد الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى أبوظبي، وهي التي شهدت تقديم عرض متميز للجوجيتسو في قصر الوطن من لاعبي الإمارات تقديراً لدور هذه الرياضة في دعم وتعزيز العلاقات بين الإمارات والبرازيل، كما أننا لن ننسى أن الرئيس جايير بولسونارو حرص على حضور النسخة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو بعد انتخابه مباشرة وقبل تنصيبه لتكون تلك البطولة أول حضور للرئيس البرازيلي لحدث رياضي.

وأضاف: العدد المعلن من الدول المشاركة في البطولة 36 دولة، ولكن يمكن أن نقول إنه يتجاوز 50 دولة إذا وضعنا في الاعتبار أن البرازيل مساحتها كبيرة وتعد قارة في حد ذاتها 8.5 ملايين كم مربع، وبها أكثر من 25 ولاية، ويأتي اللاعبون منها جميعاً ليشاركوا في هذا الحدث، ومنهم من يحضر بالطائرة، ولهذا فإن بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو هي أكبر وأهم بطولة تقام كل عام في البرازيل.

أجواء استثنائية

ويقول الياس ابراهارديت الشريك البرازيلي المنظم للبطولة إن مدينة ريو دي جانيرو تعيش أجواء استثنائية في هذه الأيام التي تقام بها بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسسو، وبطولة «ملك البساط»، وبطولة «ملكة البساط» في وقت واحد، لأن رياضة الجوجيتسو لها شعبية هائلة في تلك المدينة. وأضاف: أنا وفريق عملي نجتهد ونعمل منذ عدة أشهر من أجل تلك اللحظة، وستقام المنافسات على 7 أبسطة طوال الأيام الثلاثة، وأؤكد أن كل التجهيزات قد تمت على أعلى مستوى.

600

بث بطولة غراند سلام للجوجيتسو تلفزيونياً يصل إلى أكثر من 600 مليون متابع حول العالم عبر القنوات التليفزيونية والمواقع ووسائل التواصل الحديثة، ويوفر موقع البطولة الإلكتروني فرصة مميزة لمتابعة الحدث لكل عشاق اللعبة، حيث توجد به التصنيفات التي تسمح لكل متابع عبر هاتفه الذكي أن يدخل على التطبيق ويختار المباراة التي يجب أن يتابعها على البساط المحدد لها، ويستمتع بها على الهواء مباشرة.