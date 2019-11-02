موزة آل مكتوم وشمسة بنت حشر تشيدان بالحدث النسائي الكبير

قالت الكابتن طيار الشيخة موزة آل مكتوم رئيس مجلس المرأة للطيران المدني، إنها فخورة بالنساء الإماراتيات اللاتي بذلن جهداً كبيراً في هذه الدورة وفزن بالمراكز الأولى في مختلف الرياضات، وأضافت: نحن سعداء بالمرحلة المتطورة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم في المجال الرياضي، وأشادت الشيخة موزة آل مكتوم بزيادة أعداد المشاركات كل عام في دورة الشيخة هند واستقطابها كل هذه الأعداد من المشاركات من الإماراتيات والمقيمات هو أكبر دليل على نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة، وبدورها، قالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إن دورة الشيخة هند، تعتبر من أهم البطولات خاصة على مستوى المؤسسات الحكومية، وساهمت في تشجيع الموظفات والعاملات على الاندماج في مختلف الألعاب.

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