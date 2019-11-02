شانفيل اللبناني بطلاً لدولية أبوظبي لكرة السلة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج فريق شانفيل اللبناني بلقب بطولة أندية أبوظبي ونادي بني ياس الدولية لكرة السلة بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 109 مقابل 94 في المواجهة الختامية أول من أمس بصالة بني ياس بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الذي توج البطل. ونال بني ياس المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة 95 مقابل 80 نقطة، وبدوره قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي التهنئة لفريق شانفيل لنيله اللقب.

وعلى هامش البطولة تم توقيع اتفاقية توأمة وتعاون بين ناديي بني ياس وشانفيل من قبل أحمد ناصر الريسي وأكرم صفي تقضي بتبادل الخبرات والأفكار والمساهمة في تطوير مختلف الألعاب الرياضية بالناديين.