ريمة الحوسني تشارك في مؤتمر «اليونسكو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والدكتورة أسماء النعيمي عضو مجلس الإدارة، في جلسة نقاشية في منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بعنوان «مشاركة المرأة والشباب في الرياضة»، الذي يسبق افتتاح مؤتمر اليونسكو السابع للأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، ويجمع مؤتمر اليونسكو الخبراء والوفود من الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة في اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

وقامت د. ريمة بتقديم عرض عن مشاركة المرأة والشباب والتحديات، وقدمت خلال العرض الاهتمام الموجود بتمكين المرأة في مختلف المواقع القيادية في الرياضة.