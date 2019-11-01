«أبوظبي 4 » يسعى للصدارة في جولة شنغهاي اليوم

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم على ضفاف بحيرة ديشوي بمدينة شنغهاي الصينية منافسات السباق الأول من ثاني جولات بطولة العالم لزوارق الاكس كات بمشاركة 13 زورقاً عالمياً يأتي في مقدمتها حامل اللقب والمتصدر حالياً للترتيب العام زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي والذي يمتلك 70 نقطة في الصدارة، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير وأيضا الحضور لزورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.ويأتي في الوصافة في الترتيب العام زورق شرطة دبي 3 برصيد 56 نقطة وثالثاً زورق الأسترالي مارتيمو بقيادة تومي باري ورسو ويلتون ورصيده 52 نقطة، وهي نتائج السباقين الأول والثاني من خلال الجولة الافتتاحية التي أقيمت في يوليو الماضي في مدينة ستريسا الإيطالية.

ويعد فريق أبوظبي حامل الأرقام الأفضل حالياً في البطولة حيث إنه أيضا حامل اللقب للموسم الماضي وهي المرة الأولى التي يحقق من خلالها لقب البطولة وذلك عن طريق زورق أبوظبي 4 بقيادة المنصوري وشون تورنتي.

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن الحساسية الكبيرة لسباقات المرحلة الصينية لكل الزوارق المشاركة في البطولة خاصة وأن التخلف في أي يوم قد يعني خسارة بقية الأيام وقال: الجميع يخوض المنافسة بحذر وترقب حيث إن حدوث أي عطل أو انقلاب قد يكون سبباً في نزيف قوي للنقاط، وبالتالي فإن جس النبض والقيادة بحذر ستكون عاملاً مشتركاً لكل الزوارق في اليوم الأول من المنافسة، وأكد الرميثي أن فرصة حامل اللقب أفضل عن بقية الفرق خاصة وأنه تصدر البطولة في الجولة الأولى لزورق أبوظبي 4 ب70 نقطة وقال: حالياً لدى زورق أبوظبي 4 حظوظ أكبر عن بقية الزوارق، ولكن كل شيء أيضاً يتحدد اليوم من خلال السباق الأول والذي نبني عليه الكثير من الأفكار والعديد من الاستراتيجيات أيضاً ليس لزوارق أبوظبي فقط ولكن لكل الزوارق المشاركة.

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حظيت بعثة فريق أبوظبي بتواصل مباشر من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية حيث اطمأن سموه على تجهيزات وإعدادات الفريق قبيل السباق الأول عبر مراسم الجولة، وقدم سموه التشجيع والمؤازرة للأبطال والتأكيد على قدرتهم على تقديم الأفضل والتميز من خلال مراسم الجولة وجميع سباقات المرحلة.