بنات زايـد يهدين إنجاز خليجية المرأة إلى «أم الإمـارات»

المصدر: الكويت-عدنان الغربي-عماد إبراهيم -أمل إسماعيل -ياسمين العطار

أهدت «بنات زايد» بطلات دورة رياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، الإنجاز التاريخي الذي حققنه في النسخة السادسة، التي اختتمـت، منافساتها بالكويت، أول من أمس، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعم سموها اللامحدود لرياضة المرأة ومتابعة سموها بشكل يومي لنتائجهنّ في مختلف المسابقات وعلى رسالة المحبة والفخر التي وجهتها لكل اللاعبات حين وصولهنّ إلى مقرّ إقامتهنّ بالكويت قبل انطلاق الدورة بهدف تحفيزهن لتحقيق أفضل النتائج وتشريف الإمارات في المحفل الخليجي.

كما وجّهت بطلاتنا الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه كذلك لرياضة المرأة وتشجيع سموه لهنّ في كل مراحل الدورة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لما تبذله من جهود بهدف تطوير الرياضة النسائية في الدولة.

ختام

واختتمت الدورة فعالياتها، بحفل بهيج يعكس عبق وتراث مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الكويت ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العامّ، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الإماراتي وعدد من القيادات الرياضية النسائية بمجلس التعاون. وبنهاية الحفل، قامت الشيخـة نعيمة الأحمد الصباح بتسليم علم الدورة إلى الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة بمناسبة انتقال مقرّ اللجنة التنظيمية لدورة رياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية من الكويت إلى مملكة البحرين.

رسالة

من جانبها، أكدت نورة السويدي أنها ستنقل رسالة صاحبات الإنجاز التاريخي إلى «أم الإمارات» وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، موجهة في الوقت نفسه الشكر لهنّ على الجهود التي بذلنها وعلى جديتهنّ في العمل وانضباطهنّ طيلة الدورة، وقالت السويدي: تألّق لاعباتنا في الدورة ليس غريباً عن المرأة الإماراتية التي عودتنا على تشريف وطنها في كل المجالات، ونبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز غير المسبوق في دورة رياضة المرأة بدول مجلس التعاون، وهو ثمرة دعم سخي من «أم الإمارات» وإسهامات سموها العديدة للنهوض بالرياضة النسائية في مختلف مجالاتها.

وأضافت: النقلة النوعية على مستوى النتائج في هذه الدورة تحققت أيضا بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على تقديم كل الدعم للاعبات المشاركات في الدورة.

احتجاج

على جانب أخر، استردّت الإمارات ميداليتين ذهبيتين بعد قبول الاحتجاج الذي تقدمت به منى الشامسي مديرة الوفد الرسمي لدى الأمانة العامة للجنة التنظيمية حول عدم احتساب الميداليتين، ضمن جدول الترتيب العامّ للدورة السادسة . وتعود الميدالية الأولى للاعبة مهرة الكعبي في مسابقة رمي القرص، ضمن منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم والميدالية الثانية للاعبة ريم العمودي في سباق 200م.

142

شاركت الإمارات بوفد رياضي يضم 142 لاعبة في 10 ألعاب، هي ألعاب القوى وكرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم للصالات، التايكواندو، الرماية، البولينغ، المبارزة، وألعاب القوى لـ «صاحبات الهمم»، ونجحت كل الألعاب المشاركة في الصعود على منصة التتويج، بتحقيق 56 ميدالية، بواقع 24 ذهبية و14 فضية و18 برونزية. كما تصدر منتخب «صاحبات الهمم»، منافسات ألعاب القوى بـ 28 ميدالية ملونة، بواقع 19 ذهبية و6 فضيات و5 برونزيـات.