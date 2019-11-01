زورق شرطة دبي جاهز لتحدي الصين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتطلع فريق زورق شرطة دبي بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، إلى مواصلة النتائج الإيجابية والفوز بمنافسات اليوم الأول في الجولة الثالثة لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، في بحيرة ديشوي بمدينة شنغهاي الصينية، ويسعى زورق شرطة دبي إلى حسم الصراع في سباقي السرعة إلى جانب السباق الرئيسي الأهم والأبرز، الذي ينطلق الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم. وأكد بطلنا عارف الزفين، جاهزيتهم للبطولة والتي تنطلق منافساتها اليوم، وقال إنه رفقة زميله نادر بن هندي يتطلعان إلى إضافة إنجاز جديد لرياضة دولة الإمارات بعد المشاركة المشرفة والانتصارات المميزة التي تحققت في الفترة الماضية، مشيداً بالدعم، الذي يحظى به فريق شرطة دبي من عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والذي يحرص على دعم الطاقات والكفاءات الوطنية سواء في الجانب الرياضي أو غيرها من النشاطات والقطاعات الأخرى.

وأضاف الزفين لـ«البيان الرياضي»، إن التجارب الحرة انتهت بالأمس بصورة مثالية، ويسعى الفريق إلى حصد النقاط الكاملة في جولة الصين، معرباً عن فخره بالمشاركة الإماراتية الخالصة عبر زورق شرطة دبي، كون الفريق وطاقم العمل يضم كفاءات وطنية في مختلف المهام والجوانب الفنية أو الإدارية وغيرها. واختتم الزفين حديثه قائلاً: المنافسات لن تكون سهلة في ظل المشاركة القوية من مختلف دول العالم، متمنياً أن يحالفهم التوفيق من أجل العودة إلى الدولة بإنجاز يسعد قيادة وشعب الإمارات.