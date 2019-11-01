استقبال حافل بمطار دبي لـ «بطلات الهمم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وصلت عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخب الإمارات، فارسات الإمارات لأصحاب الهمم لألعاب القوى، قادمة من الكويت، بعد المشاركة الناجحة في دورة رياضة المرأة لدول مجلس التعاون الخليجي السادسة، والتي استضافتها الكويت، والتي اختتمت بتحقيقهن 28 ميدالية على مدار ثلاثة أيام، بواقع 17 ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات، بعدما أنهين منافسات اليوم الثالث لألعاب القوى بـ 8 ميداليات، منها 5 ذهبيات، عن طريق سارة السناني في دفع الجلة فئة 33، وسهام الرشيدي في رمي الرمح الفئة 54-55، ومريم المطروشي في رمي القرص فئة 46، ومريم الزيودي في رمي القرص فئة 40، فيما حققت حمدة الحوسني فضية سباق 200 م، وذكرة الكعبي فضية دفع الجلة فئة 32، وعائشة الخالدي برونزية دفع الجلة فئة 33.

كان في استقبال البعثة، صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وعائشة عبد الله ميران نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة لجنة الرياضة النسائية، وذيبان سالم المهيري الأمين العام، وعبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات.

من جانبه، أكد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، أن رياضة المرأة لأصحاب الهمم، تشهد في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في شتى مناحيها، الأمر الذي ترجم على أرض الواقع، من خلال هذه المشاركة، حيث اعتلت لاعبات الإمارات الترتيب العام، مع ختام منافسات البطولة، آملاً أن يستمر مسلسل الحصاد، مؤكداً أن الإنجازات ستتوالى في المستقبل القريب.