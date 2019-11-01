شؤون المنافذ تشارك في مبادرة 30X30

المصدر: دبي -البيان الرياضي

شارك اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، في فعالية المشي التي نظمها قطاع شؤون المنافذ في ممشى قناة دبي المائية، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد سعيد سالم المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، والمقدم طيار علي محمد المهيري مدير مركز الجناح الجوي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في القطاع. وتأتي المشاركة في فعالية المشي ضمن مشاركة جميع قطاعات شرطة دبي في فعاليات «تحدي دبي للياقة»، والهادفة إلى ترسيخ مدينة دبي كأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، وذلك من خلال تحفيز سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، واتباع نمط حياة صحي على المدى البعيد.

وحرص القائد العام بالوكالة على تقديم شكره وتقديره لموظفي قطاع شؤون المنافذ على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية لإنجاح هذه الفعالية، والتي تأتي أيضاً ضمن برامج شرطة دبي لتوفير بيئة خلاقة تعزز من الإيجابية والسعادة الوظيفية.