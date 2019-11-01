«قطاع النشر في دبي للإعلام» يشارك في تحدي دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

في إطار مشاركتها في مبادرة تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نظم قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعالية رياضية، جمعت المسؤولين والموظفين، للمشاركة في التحدي، بهدف تشجيع المجتمع بكافة مكوناته على اتباع نمط حياة صحّي، لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. شارك في الفعالية، أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وعدد من المسؤولين في القطاع ورؤساء الأقسام.

وانطلق التحدي بتمارين التحمية، بالتعاون مع مدربين من مركز «إغنايت للياقة البدنية» بدبي، قبل التوجه إلى قناة دبي المائية لممارسة المشي، كما واصل الفريق لمدة 30 دقيقة، مسيرته عبر جسر التسامح فوق القناة.

وتقدم أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، بجزيل الشكر، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق تحدي دبي للياقة للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذه المبادرة، ليست فقط رياضة، بل هي رسالة وثقافة موجهة لكل أفراد المجتمع.

وقال الحمادي: «إن المبادرة تسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وأهميتها في المجتمع، عبر ممارسة الرياضة يومياً في 30 دقيقة، ونحن في مؤسسة دبي للإعلام، سعداء بمشاركتنا في التحدي، ونحمس الموظفين دوماً على المساهمة في مثل هذه المبادرات، ونشجعهم على ممارسة حياة صحية، كما نتمنى أن تستمر هذه المبادرات، التي تبث روح الحماس والتحدي». وفي الختام، تقدم أحمد الحمادي بالشكر الجزيل لكل موظفي قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، على حضورهم ومشاركتهم في الفعالية، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على روح الفريق الإيجابية بين موظفي المؤسسة.