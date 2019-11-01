«عربي السلة» يوافق على عودة سوريا للمسابقات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة، في اجتماعه بالعاصمة الرباط، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، على عودة سوريا إلى أسرة الاتحاد، ومشاركة منتخباته وأنديته في البطولات العربية، اعتباراً من العام المقبل، كما اتخذ المكتب التنفيذي عدداً من القرارات الأخرى المهمة، أبرزها إقامة بطولة الشباب تحت 18 سنة بالمملكة العربية السعودية، نهاية يوليو 2020، وعلى هامشها مسابقة 3x 3 لنفس الفئة، وبطولة أندية الرجال في الرفاع الغربي البحريني، في النصف الأول من أكتوبر من نفس العام، على أن تقام على هامشها مسابقة 3x 3 لنفس الفئة، وبطولة منتخبات الرجال في تونس في النصف الأول من شهر نوفمبر من نفس العام، تليها مباشرة بطولة أندية السيدات التي ينظمها نادي شرطة المرور التونسي، واعتمد المكتب التنفيذي الشعار الجديد للاتحاد العربي.

وكان القرقاوي افتتح الجلسة، مرحّباً بنائب الرئيس ندى عسكر النقبي من الإمارات، في أول حضور لها، وكذلك ديب فيروز من الجزائر، التي انضمت مؤخراً لمجلس الإدارة، وقدم الشكر للأمانة العامة للاتحاد العربي، على الجهود المبذولة، وتنفيذ الأجندة المقررة من قبل المجلس، كما شكر الاتحادات العربية على الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء باللعبة، والشكر أيضاً لنادي سلا، على نجاحه بتنظيم البطولة الحالية، مطالباً الاتحادات العربية بالمشاركة أكثر في البطولات والمسابقات القادمة، حضر الاجتماع نواب الرئيس، الدكتور مجدي أبو فريحة وعبد الرحمن المسعد وعبد الرؤوف بن طالب وندى عسكر النقبي، والأعضاء حسن يوسف وعلي البنزرتي وفريد الزدجالي وعبد الستار الهمداني وديب فيروز والعميد عبد الله شلبي الأمين العام، وسالم المطوع أمين الصندوق، وشريف أحمد زكي مدير الاتحاد، وأيمن قاسم المدير المالي.