«ملتقى سهيل البحري» في السمالية اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، ينظم مركز أبوظبي الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات اليوم في جزيرة السمالية، فعاليات ملتقى «سهيل البحري» السابع ويستمر يومين. ويهدف الملتقى الذي ينظمه النادي سنوياً إلى المحافظة على تراث الآباء والأجداد وترسيخ قيم التمسك به ونشره وتعريف الآخرين به، وتعريف الأجيال الناشئة بتراثهم البحري وطرق كسب العيش التقليدية القديمة التي كان يتبعها الأجداد في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما الصيد وطرقه المختلفة ومهاراته ومعرفة موسم الصيد الذي تكثر فيه الأسماك.

وسيشارك في فعاليات الملتقى عدد كبير من طلبة المراكز التابعة لنادي تراث الإمارات، حيث سيتم تدريبهم عملياً على صيد الأسماك بالطرق القديمة، إضافة إلى القيام بجولة بحرية تعريفية على بيئة وشواطئ أبوظبي.