هاميلتون يسعى للتتويج قبل جولة أبوظبي

المصدر: أوستن - أ ف ب

يملك سائق مرسيدس البريطاني، لويس هاميلتون، مساء بعد غدٍ، فرصة التتويج بلقب بطولة العالم في الفورمولا واحد، للمرة السادسة في مسيرته، والثالثة توالياً، وذلك في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من البطولة، وذلك قبل انطلاق المرحلة 20 جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا 1 في العاصمة أبوظبي، والتي تنطلق نهاية نوفمبر الجاري.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للسائقين، بفارق 74 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس (363 مقابل 289)، قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بما فيها جائزة الولايات المتحدة التي تنطلق في تمام الساعة 17,10 بتوقيت غرينيتش.

ويحتاج هاميلتون لنيل أربع نقاط فقط لحسم اللقب.