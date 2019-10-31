قمة «مي فت برو» للياقة والصحة 14 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة مي فت برو، عن تنظيم فعاليات النسخة التاسعة عشر من قمة مي فت برو للياقة والصحة البدنية، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، في فندق فيرمونت النخلة بدبي، التي تقام في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، غريغ بوشر الرئيس التنفيذي لمي فت برو، رانيا ميشيل مديرة مي فت برو، وتم خلاله استعراض جديد هذه القمة، وتأثيرها في صحة جميع أفراد المجتمع، ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وأكد خالد العور على أهمية هذا الحدث، وقال: «إن استمرارية هذا الحدث، وصولاً إلى النسخة التاسعة عشر، يؤكد على نجاحه وتميزه على جميع المستويات، ونجاحه في جذب مشاركين من داخل وخارج الدولة، ومن مختلف التخصصات، بما يشكل إضافة لقطاع الرياضة، وأكثر مقولة تعبّر عن أهمية هذا الرياضة، هي «اهتم بجسدك، لأنه الوعاء الذي ستعيش فيه طوال حياتك».

ونحن نؤكد أن الاهتمام بالصحة من خلال الرياضة، ليس رفاهية زائدة، إنما هي حاجة ضرورية، مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة، واستمراريته فيها».وأضاف خالد العور: «نحن محظوظون بأن لدينا قيادة رشيدة، حريصة على تطوير الإنسان وتنميته، من خلال إطلاق المبادرات التي تشجع على جعل الرياضة أسلوب حياة.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، هي مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، التي ساهمت في زيادة أعداد الممارسين للرياضة والنشاط البدني، الذي بات يستقطب مشاركة الملايين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، وغيره الكثير من المبادرات والفعاليات، التي تدل على أن دبي هي أنشط مدن العالم».

بحيرات الجميرا

من جهتها، اختارت دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» منطقة أبراج بحيرات الجميرا التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لتكون إحدى 11 منطقة في الإمارة كمركز لاستضافة مجموعة متنوعة من جلسات وأنشطة اللياقة البدنية في إطار النسخة الثالثة من مبادرة «تحدي دبي للياقة».

وسيستضيف مركز اللياقة في مركز دبي للسلع المتعددة خلال الفترة 1-7 نوفمبر المقبل فعاليات وأنشطة ومسابقات رياضية مفتوحة مجاناً للجمهور من بينها أنشطة مخصّصة للأطفال لتشجيعهم وإلهامهم منذ الصغر لاتباع أنماط حياة صحية ومفعمة بالنشاط.

وسيوفر مركز اللياقة الفرصة للجميع لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بتحسين مستويات اللياقة البدنية عبر ممارسة الأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً في إطار هذه المبادرة الرياضية المجتمعية.

مياه «مونفيزو»

كما تعاونت مونفيزو، شركة المياه المعدنية عالية الجودة، التي تنبع من جبال الألب الإيطالية، وتحدي دبي للياقة هذا العام، من أجل إطلاق مبادرة لافتة، تتيح لسكّان الإمارة المساهمة في قضية نبيلة، من خلال حملة «اشرب المياه وامنح الحياة».

وتهدف الحملة التي أطلقت قبل ثلاثة أعوام، إلى جمع التبرّعات لصالح مؤسسة الجليلة، وهي منظمة خيرية عالمية، تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

« أنشطة أتلانتس»

بالتزامن مع تحدي دبي للياقة، ينظم منتجع أتلانتس النخلة دبي، خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 19 نوفمبر، أنشطة رياضية متنوعة بالمجان، لزوار المنتجع، والمقيمين في الدولة، على حد سواء.

وتشمل هذه الأنشطة، حصص اليوغا تحت الماء، وحصص اللياقة الجماعية، إلى جانب رياضة التجديف وقوفاً على اللوح، ورياضة التنس، وتجربة ركوب الأمواج ويف رايدر، والمشي لمسافة 5 كلم.يمكن أيضاً للمشاركين، تجربة حصص الهاثا يوغا مجاناً كل يوم أحد، بدايةً من 18 أكتوبر حتى 16 نوفمبر، وعلى شاطئ أتلانتس الخاص من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر.