جوجيتسو الإمارات تحت 18 عاماً جاهز للمونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو دون 18 عاماً، تبنيه استراتيجية تدريب متكاملة تهدف إلى دراسة واقع أداء لاعبي المنتخب، والوقوف على مواضع القوة والضعف، بهدف الارتقاء بمستويات اللاعبين في منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، من خلال العمل مع كل لاعب بشكلٍ فردي.

جاء ذلك خلال استعداد المنتخب الوطني للجوجيتسو لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو وبتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو بأبوظبي الشهر المقبل على أرض مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية. ويحرص لاعبو المنتخب الوطني على تسجيل حضورٍ متألق في البطولة وتزيين منصة التتويج بعلم الدولة.

وأكد الحوسني أن منهجية التدريب التي يتبعها تأخذ بعين الاعتبار أعمار اللاعبين، لكونهم دون 18 عاماً. وأضاف: «نحرص على التواصل البنّاء مع أولياء أمور اللاعبين، نظراً إلى دورهم المحوري في بناء شخصية اللاعبين، من خلال تحفيزهم وتشجيعهم طوال الوقت، فيما نركز كمدربين على التجهيز البدني والنفسي للاعب.

وفي هذا الإطار، نعمل على فتح قنوات تواصل نشيطة مع ذوي اللاعبين، ونزودهم بتقارير شبه يومية عن أداء أبنائهم وسلوكياتهم في مركز التدريب. وبالمقابل، يزودنا الأهالي بمعلوماتٍ مهمة تسهّل مهمتنا التدريبية، حيث يساعدونا على تكوين فهم أوضح عن شخصيات أبنائهم والسبل الأمثل للتعامل معهم».