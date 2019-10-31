ختام «عربية السلة» بالمغرب اليوم

المصدر: الرباط - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على بطولة الأندية العربية 32 لكرة السلة التي استضافها نادي سلا المغربي، وكانت فرق المنستيري التونسي وبيروت اللبناني والاتحاد السكندري المصري حامل اللقب 6 مرات وسلا المغربي، قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي، وأسفرت المباراة الأخيرة عن فوز سلا على جاره الجيش الملكي 62/‏78.

وتابعها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي أشاد بمستوى الحضور الجماهيري والعرض القوي الذي قدمه الفريقان وخصوصاً سلا الذي يتطلع إلى الفوز بأول لقب عربي بعد ما أهدر هذه الفرصة في البطولة التي استضافها قبل عامين وخسارته في النهائي أمام الهومنتمن اللبناني، وتعتبر الأندية المصرية واللبنانية الأكثر فوزاً باللقب بواقع 6 ألقاب للاتحاد السكندري و5 ألقاب للرياضي اللبناني و3 ألقاب للجزيرة المصري.