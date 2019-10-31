فيوري لـ «البيان الرياضي»: حبي للمصارعة سر مشاركتي في المهرجان

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، مهرجان «كراون جول»، والذي تنظمه منظمة المصارعة الحرة الترفيهية العالمية (WWE)، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

ضمن فعاليات (موسم الرياض)، والذي يضم أكثر من 100 فعالية خلال شهرين، يقدم خلاله فعاليات ترفيهية ورياضية على مستوى عالمي.

وسيكون المهرجان حافلاً بالكثير من القوة والإثارة، بالإضافة إلى إقامة أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية، والذي سيجمع بين النجمتين نتاليا ولايسي إيفانز.

وكانت «البيان الرياضي»، قد تحدثت حصرياً مع الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يشارك للمرة الأولى في عروض المصارعة الحرة، إذ سيواجه خلال المهرجان نجم المصارعة الحرة برون سترومان.

إعجاب كبير

وأكد تايسون فيوري، أن سر مشاركته في المهرجان، يعود إلى أنه معجب كبير بعالم المصارعة الحرة، وبالتحديد (WWE)، ونجمه المفضل هو النجم الأسطوري ستيف أوستن.

وأضاف قائلاً: لم أخطط لهذا الشيء، ولا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، فينس مكمان رئيس مجلس الإدارة كذلك النجم الأسطوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة للمواهب تربل إتش، رحبا بي في المنظمة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم).

وعن تجربته الجديدة، قال فيوري، إنه حقق العديد من الإنجازات في عالم الملاكمة على المستوى العالمي، وإنه دائماً يبحث عن تحدٍ جديد في حياته، لذلك، عندما عرض عليه المشاركة في المهرجان، وافق فوراً، متمنياً أن يقدم أداء قوياً على الحلبة، على الرغم من الاختلاف الكبير بين الملاكمة والمصارعة الحرة.

وأكد تايسون فيوري، أن النجم الأسطوري ونائب رئيس مجلس الإدارة للمواهب، تربل إتش، نصحه أن يكون على سجيته، ويستمتع بهذه التجربة المثيرة.

كما أشاد ، بالوجود الدائم للمصارعة الحرة في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: الجماهير عندكم تعشق المصارعة الحرة، وأعلم جيداً أنها ستأتي إلى الملعب بكثافة، المصارعة الحرة أصبحت لغة واحدة، ولا تفرق بين الدول، وهذا هو الأهم.