«جمعية الإمارات» تؤهل منتخب الترايثلون

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعلنت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون عن تعاونها مع اللجنة المنظمة لبطولة ترايثلون الفجيرة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتنطلق منافساتها في 23 نوفمبر المقبل بالفجيرة، وذلك لاختيار لاعبي منتخب الإمارات للترايثلون، وفريق الناشئين، وذلك من خلال متابعة ودراسة مستويات ونتائج اللاعبين المواطنين من مجموعة مؤهلة من المدربين والفنيين، ومن ثم اختيار أفضل العناصر لتمثيل الدولة في رياضة الترايثلون.

وذلك من أجل تجهيز منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها البحرين في الرابع من ديسمبر المقبل. من جانبه، أكد أحمد الحاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، بأن الجمعية تعمل جاهدة لدعم مشاركة المواطنين في هذه الرياضة من خلال تقديم الدعم الفني للجهات المنظمة لسباقات الترايثلون، ومن خلال التواصل مع اللاعبين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة.