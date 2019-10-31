راشد الظاهري.. «حلم الفورمولا 1»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

سلك راشد الظاهري بطل سباقات الكارتينغ الدولية، طريق النجاح والعالمية مبكراً، في سبيل تحقيق حلمه الذي يداعب مخيلته منذ نعومة أظفاره، بأن يصبح بطلاً لسباقات الفورمولا 1 مستقبلاً.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات، بلغت مداها العالم أجمع، بفضل موهبته الفذة اللافتة للنظر في عالم سباقات السيارات، وبطاقة كبيرة تخوله لأن يكون في المستقبل واحداً من الأسماء الإماراتية البارزة، وتؤهله ليصبح واحداً من أساطير سباقات السيارات.

الظاهري الملقب بـ «ألونسو الصغير»، والذي يبلغ من العمر الآن 11 عاماً، بدأ عشقه وشغفه بسباقات السيارات، وطريقه مع هذه الرياضة بعمر الـ 6 سنوات.

وتحديداً مع سباقات الكارتينغ، أول الطريق لاقتحام عالم الفورمولا 1، ونجح في أن يحقق إنجازاً فريداً عام 2014، كأول سائق سباقات عربي يفوز بسباق على حلبة دولية، حين حصل على لقب كأس بيرل إيزي كارت، في إحدى جولات بطولة إيطاليا الوطنية للكارتينغ، على مضمار حلبة كاستيليتو دي براندوزو الشهيرة جنوبي ميلانو.

نجح الظاهري في خطف الأضواء والأنظار، وأصبح حديث العالم قبل سنوات، جعلت CNN ومجلة النيويورك تايمز يتحدثان عن موهبته وطموحاته الكبيرة، وضعته كأيقونة إماراتية واعدة في عالم رياضة السيارات.

أبرز إنجازات الظاهري، جاءت في إيطاليا، التي تعد الوجهة المفضلة للبطل الإماراتي الموهوب، وتحتضن أبرز سباقات الكارتينغ العالمية، حيث حقق العديد من الانتصارات، واعتلى منصة التتويج في كل سباقات أكاديمية بارولين، وبطولة الميني روك بإيطاليا، وكذلك سلسلة بطولات WSK، وهي أكبر وأعنف بطولات الكارتينغ في العالم، حيث يشارك فيها ما يقرب من 90 متسابقاً محترفاً.