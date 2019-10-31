تألق «العزرة» و«الشاهينية» في تحديات اليذاع بالمرموم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اقيمت أمس، ضمن سباقات المرموم، تحديات اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشهد السباق إقامة ستة عشر شوطاً 5 كيلومترات، ومضى الشوط الأول لمصلحة (العزرة) بشعار مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي قادها المضمر عبيد شينان المري لصدارة اليذاع البكار المحليات، بزمن بلغ 7:35:6 دقائق.

وتمكنت (الشاهينية)، بقيادة المضمر المتميز لهجن العاصفة، غياث الهلالي، من الحصول على صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار المهجنات، وذلك بتسجيلها توقيتاً قدره 7:38:6 دقائق. وعادت هجن العاصفة للظهور القوي في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، وذلك عندما قاد غياث الهلالي (شاهين) للصدارة في توقيت 7:43:7 دقائق.

وجددت هجن العاصفة، ومضمرها المميز غياث الهلالي، الفوز من خلال الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المهجنات، والذي فاز بصدارته (شاهين)، بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 7:48:3 دقائق.

الفترة الصباحية

كما شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة (ميدان المرموم)، ضمن منافسات الفترة الصباحية، إقامة 20 تحدياً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، وفازت (صبا) بشعار سيف مبارك سيف الكتبي المري، بالصدارة في الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في زمن قدره 7:40:5 دقائق.