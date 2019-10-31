54 ميداليّة حصاد بطلاتنا في « خليجية المرأة»

المصدر: الكويت-عدنان الغربي-عماد إبراهيم-أمل إسماعيل-ياسمين العطار

أنهت الإمارات مشاركتها في الدورة الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، التي اختتمت منافساتها في الكويت، مساء أمس، بتحقيق 54 ميداليّة ملوّنة، بواقـع 22 ذهبية و14 فضية و 18 برونزية.

لتحتلّ بذلك المركز الثاني في جدول الترتيب العـامّ، بإنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها في الدورة، بفضل ما وجده الوفد الإماراتي من دعم كبير، من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والمتابعة اليومية لنورة السويدي مديــــرة الاتحاد النـــسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد.

وتقدمت الإمارات إلى المركز الثاني بنهاية منافسات ألعاب القوى لصاحبات الهمم (فارسات الإرادة والإبداع)، اللاتي حققن 28 ميدالية، بواقع 17 ذهبية و6 فضية و5 برونزيـة، بعدما أنهين منافسات اليوم الثالث بحصاد 8 ميداليات، منها 5 ذهبيات، عن طريق سارة السناني في دفع الجلة فئة 33، وسهام الرشيدي في رمح الرمح الفئة 54-55.

ومريم المطروشي في رمي القرص فئة 46، ومريم الزيودي في رمي القرص فئة 40، فيما حققت حمدة الحوسني فضية سباق 200 م، وذكرة الكعبي فضية دفع الجلة فئة 32، وعائشة الخالدي برونزية دفع الجلة فئة 33.

فيما أنهى منتخبنا الوطني لألعاب القوى، مشاركته أول من أمس، بإحراز ميدالية برونزية، بواسطة بثينة جاسم بخيت السويدي في سباق 200 م، بعدما نجحت لاعبتنا فاطـــمة الحوسني في التتويج بفضية دفع الجلة، وذهبية رمي القرص.

في اليومين الأول والثـــاني، ووقــع منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات، على ختام المشاركة السادسة في «خليجية المرأة»، بتحقيقه الميدالية الفضية، عقب فوزه مساء أمس على المنتخب السعودي 6-2، واحتلاله المركز الثاني بـ 4 نقاط خلف منتـــخب البحرين، الذي تصدر بـ 9 نقاط.

حصاد

من جهتها، ثمّنت نورة السويدي رئيس الوفد الإمارات المشارك في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مديرة الاتحاد النسائي العام الإماراتي، رئيسة لجنة رياضة المرأة، حصاد منتخبات الأبيض في ختام العرس الخليجي، الذي احتضنته الكويت الشقيقة، معربةً عن سعادتها بمستوى الفتيات المشاركات، ونجاحهن في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وأوضحت السويدي أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، للفتاة الإماراتية بشكل عام، والرياضية بشكل خاص، جعلها شخصية رياضية متمكنة وطموحة في مختلف الرياضات التي تنافس فيها اليوم، لتعكس صورة المرأة الإماراتية المشرفة، القادرة على الإبداع، وخوض كل المجالات بتميز وتشريف لعلم الإمارات.