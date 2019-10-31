10000 مشارك في ماراثون «امش 2019»

المصدر: أبوظبي ـ وام

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. ينظم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية في 15 نوفمبر المقبل الدورة الثالثة عشرة لأكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات «امش 2019».

وتهدف الفعالية - التي ستقام في حلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص إلى إيصال رسالة توعية عامة حول أهمية الأنشطة الرياضية وخيارات نمط الحياة الصحي في إدارة مرض السكري والوقاية منه ومن غيره من الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني.

ويحظى الحدث بدعم كبير من دائرة الصحة بأبوظبي «DOH» ودائرة تنمية المجتمع، إضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الرائدة التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية مثل مستشفى «هيلث بوينت» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي».

ويتم تنظيم هذا الحدث سنوياً في يوم الجمعة الذي يسبق اليوم العالمي للسكري، كجزء من حملة التوعية الصحية العامة «السكري - معرفة - مبادرة» التي ينظمها مركز إمبريال لندن كوليدج للسكري.

إلى جانب المشي لمسافة 5 كيلومترات حول حلبة مرسى ياس، سيكون المشاركون في الماراثون على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية في فترة ما بعد الظهر والتي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار.