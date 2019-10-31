الكعبي: 2 مليون جنيه جوائز ماراثون زايد الخيري

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري إقامة الماراثون في نسخته السادسة في مدينة السويس بجمهورية مصر العربية يوم 27 ديسمبر المقبل.

وذلك تتويجاً لنجاح الماراثون على مدار السنوات الخمس السابقة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الدولة في مصر.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل نسخة العام الحالي من الماراثون في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي بحضور الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون.

والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وشريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والدكتور محمد صبحي نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، ومحمد البادع ممثلاً عن أبوظبي للإعلام.

علاقات

وقال الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري إن النسخة السادسة من الماراثون تقام في ظل النجاحات التي حققها الماراثون على مدار السنوات الخمس الماضية كونه ليس حدثاً رياضياً وحسب وإنما حدث إنساني وخيري يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة.

واستكمالاً لنهج القيادة الرشيدة بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. موضحاً أنه سيتم تخصيص عائد الماراثون لصالح مستشفى الأورام التابع لجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت مليوني جنيه مصري جوائز للمتسابقين المشاركين في الماراثون، منها نصف مليون درهم للمشاركين من أصحاب الهمم.

كما أشاد الكعبي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر في جميع المجالات، منها المجال الرياضي، مشدداً على أن الماراثون يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة العليا المنظمة للماراثون لاسيما وأن النسخ السابقة شهدت مشاركة الآلاف من أبناء الشعب المصري الشقيق بكافة أطيافه، وأكد على الهدف الخيري الأساسي الذي يقام من أجله الماراثون.

من جهته، وصف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ماراثون زايد الخيري بـ«الحدث الإنساني الاستثنائي» و«عيد»، خصوصاً وأنه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع سواء في الإمارات أو الدول العربية والعالم أجمع، معرباً عن ثقته في نجاح النسخة السادسة التي ستقام في مدينة السويس أواخر ديسمبر المقبل. وأضاف: نحن في بلد العطاء، بلد زايد الخير.

ومن هذا المنطلق نتواجد ونحتفل بحدث في غاية الأهمية ويشكل حالة استثنائية في المجتمع المصري، حدث بدأ كبيراً، ويستمر عظيماً، إذ إن ماراثون زايد الخيري أصبح فعالية ينتظرها جميع المصريين كونه يحمل صفة العطاء والإنسانية.

وواصل وزير الشباب والرياضة المصري: ماراثون زايد يعد حالة مجتمعية فريدة من نوعها ونتطلع للنسخة السادسة التي تأتي استكمالاً للنجاحات السابقة، التي حققت مردوداً واسعاً داخل المجتمع المصري بمختلف شرائحه في ظل الهدف الإنساني الذي يقام من أجله الماراثون.

مشيراً إلى أن البداية كانت مع تخصيص عوائد الماراثون في نسخته الأولى لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ثم مرضى الكبد.

وتم تخصيص عائد هذا العام لمستشفى الأورام بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى التنوع الذي حرصت عليه اللجنة المنظمة بإقامة الماراثون في عدد من محافظات ومدن مصر سواء القاهرة أو الإسماعيلية أو الأقصر خلال الأعوام الماضية، كاشفاً عن أن نسخة العام المقبل سوف تقام في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ضمن أهداف اللجنة بتواجد الماراثون في كل ربوع مصر.

روابط

وأكد أشرف صبحي على أن الماراثون ليس مجرد فعالية رياضية وإنما يدل على العلاقات والروابط العميقة التي تربط بين البلدين والشعبين، ومتابعة واهتمام من القيادة السياسية في البلدين، خاصة وأنه يقام بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات الشقيقة بأعياد الاتحاد خلال شهر ديسمبر. مبيناً أن متوسط الأعداد المشاركة في الماراثون يبلغ نحو 30 ألف مشارك.

وبالطبع نستهدف مشاركة أكبر عدد بعد أن تخطت نسبة المشاركة في أعوام سابقة أكثر من 60 ألف متسابق، وحجم تدفق المشاركين يعد جيداً للغاية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، وجميع فرق العمل سواء من الإمارات أو مصر على تنظيم الحدث بأفضل صورة ممكنة، خاصة وأنه يتمتع بشعبية كبيرة داخل المجتمع المصري الذي أصبح ينتظر الماراثون ويتحدث عنه الجميع خلال أيام إقامته.

بدوره أعرب شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة عن سعادته بإقامة ماراثون زايد الخيري للعام السادس على التوالي، مؤكداً على أن العلاقات الإماراتية المصرية الرسمية والشعبية لا مثيل لها وتعززها الروابط القوية بين البلدين على الدوام، متمنياً التوفيق والنجاح للنسخة السادسة من الحدث.

تغطية إعلامية

قال محمد البادع رئيس القسم الرياضي بصحيفة الاتحاد، ممثل شركة أبوظبي للإعلام، إن قنوات أبوظبي الرياضية، ستواصل تغطيتها الموسعة لماراثون زايد الخيري في مصر، وذلك عبر بث حي ومباشر للحدث على مدار الساعة، ونقل كل التفاصيل للمشاهد في كل ربوع الوطن العربي. وأضاف أن أبوظبي للإعلام، تسعى لتقديم تغطية استثنائية، عبر العديد من البرامج التي تسبق الماراثون وخلال الحدث.