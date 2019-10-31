«اليد» يعدّل مواعيد بطولات الرجال

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلات جديدة على جدول مسابقات دوري الرجال، بعد تأجيل الجولتين السابعة والثامنة، حيث كان مقرراً إقامتهما 15 و22 أكتوبر الماضيين، وستقام الجولة السابعة للدوري يوم 26 نوفمبر المقبل، وستقام الجولة الثامنة يومي 7 و8 فبراير 2020.

جاء هذا التعديل بسبب سفر فريق الشارقة لمعسكر البحرين، في إطار استعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري للعبة، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام منافساتها في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل، ما يعني أن الدوري سيتوقف 49 يوماً، وكذلك مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية للمنتخبات بالكويت في يناير المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للرجال.