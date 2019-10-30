الإمارات تختتم مشاركتها في "خليجيّة المرأة" بـ 54 ميدالية

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أنهت الإمارات مشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت منافساتها في الكويت، مساء اليوم، بتحقيق 54 ميداليّة ملوّنة بواقع 22 ذهبية و14 فضية و 18 برونزية. لتحتلّ بذلك المركز الثاني في جدول الترتيب العامّ بإنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها في الدورة، بفضل ما وجده الوفد الإماراتي من دعم كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" والمتابعة اليومية لنورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد.

وتقدمت الإمارات إلى المركز الثاني بنهاية منافسات ألعاب القوى لصاحبات الهمم (فارسات الإرادة والإبداع) اللاتي حققن 28 ميدالية، بواقع 17 ذهبية و6 فضية و5 برونزية، بعدما أنهين منافسات اليوم الثالث بحصاد 8 ميداليات منها 5 ذهبيات عن طريق سارة السناني في دفع الجلة فئة 33 وسهام الرشيدي في رمي الرمح الفئة 54-55 ومريم المطروشي في رمي القرص فئة 46 ومريم الزيودي في رمي القرص فئة 40.

فيما حققت حمدة الحوسني فضية سباق 200 م وذكرة الكعبي فضية دفع الجلة فئة 32 وعائشة الخالدي برونزية دفع الجلة فئة 33.

فيما أنهى منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته أول من أمس بإحراز ميدالية برونزية بواسطة بثينة جاسم بخيت السويدي في سباق 200 م، بعدما نجحت لاعبتنا فاطمة الحوسني في التتويج بفضية دفع الجلة وذهبية رمي القرص في اليومين الأول والثاني ووقع منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات على ختام المشاركة السادسة في "خليجية المرأة" بتحقيقه الميدالية الفضية عقب فوزه مساء أمس، على المنتخب السعودي 6-2 واحتلاله المركز الثاني بـ 4 نقاط خلف منتخب البحرين الذي تصدر بـ 9 نقاط.

وتوّزعت ميداليات الإمارات في الدورة السادسة بين 10 منتخبات هي أصحاب الهمم (17 ذهبية و 6 فضية و5 برونزية) ومنتخب المبارزة (3 ذهبية و4 فضية و4 برونزية)، التايكواندو (ذهبية وفضية وبرونزيتين)، منتخب كرة اليدّ (ميداليّة فضية)، منتخب ألعاب القوى (ذهبية وفضية وبرونزية)، ومنتخب كرة قدم الصالات (ميدالية فضية)، منتخب البولينغ (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة السلّة (برونزية) ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).

وبنهاية النسخة السادسة لدورة رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفعت الإمارات حصيلتها إلى 161 ميدالية في جميع مشاركاتها التي انطلقت منذ الدورة الأولى بالكويت في 2008، التي حققت فيها منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 إلى 32 ميدالية قبل أن تحطم الدورة الحالية الرقم القياسي في الإنجازات بـ 53 ميدالية.