فتيات ألعاب القوى بنادي الإمارات يحصدن ذهب تنشيطية الدولة

المصدر: متابعة - محمد فضل

حقق فريق فتيات ألعاب القوى بنادي الإمارات المراكز الأولى ونال ذهب بطولة الدولة التنشيطية التي أقيمت بنادي مليحه بإمارة الشارقه بقيادة المدرب هادي محمد كريم.

وأظهر فريق فتيات الصقور أداء لافتاً وحصلن على المركز الأول في الترتيب العام و الفردي بعد أن نالت اللاعبة رقية محمد ذهبية الفردي وحلت زميلتها فاطمة النقبي ثانياً وجاءت في المركز الثالث مشترك لاعبتا نادي الامارات أيضاً شمسة وليز بيت وحصلتا على الميدالية البرونزية ، كما حصد فريق الشابات المركز الأول ممثلا باللاعبة ليندا رضوان وتبعه فريق الأشبال بنات الذي نال ايضاً الذهبية بقيادة اللاعبة جنى خالد.

وعلى مستوى الأولاد "ناشئين " حقق فريق الامارات المركز الثالث ممثلا باللاعب محمد ياسر .

بدوره أشاد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات بمستوى فرق النادي وبالإنجازات التي حصلن عليها فتيات النادي، مؤكداً أن ما تحقق ما هو إلا نتيجة المثابرة والاجتهاد في التدريبات مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذه الميداليات في مختلف البطولات مهنئاً كافة اللاعبات على التتويج بالذهب ومتمنياً لهن التوفيق في المشاركات المقبلة.