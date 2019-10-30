الإعصار «كيار» يغمر ملاعب الكرة الشاطئية دون أضرار مادية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

غمرت المياه ملاعب الكرة الشاطئية في المنطقة الشرقية وذلك جراء تأثيرات الإعصار المداري "كيار " دون إلحاق أية أضرار مادية أو بشرية تذكر.

وغاب هواة ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة الشاطئية خلال اليومين الماضيين عن التمارين ودخلوا في إجازة إجبارية "مفتوحة" نتيجة تأثر الميادين الرملية المطلة على سواحل بحر عمان ودخول كميات كبيرة من المياه لهذه الملاعب خصوصاً في إمارة الفجيرة وكلباء التي تزخر سواحلها بتواجد أعداد كبيرة من الملاعب الشاطئية .

وفي ذات السياق أعلن أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن أضرار جزئية لحقت بالنادي البحري بعد أن اقتلعت الأمواج القوية أحد الحواجز الاحتياطية للنادي دون إحداث أية خسائر مادية وإنما هناك بعض التأثيرات الطفيفة، موجهاً الشكر لدائرة الأشغال والزراعة بالفجيرة ومديرها سالم مكسح والمهندس المسؤول محمد محمود يوسف بعد أن سارعت الأشغال بآلياتها في إصلاح وترميم الحاجز الاحتياطي وشفط المياه التي غمرت ساحل النادي والأجزاء المجاورة منه .

سلامة الناشئين

وأشار إبراهيم إلى أنه تم منح لاعبي أكاديمية نادي الفجيرة البحري لتدريب الناشئين إجازة مفتوحة حتى تراجع الإعصار وذلك حفاظاً على سلامتهم خصوصاً وأن الأمواج العاتية تحول دون إجراء أية تدريبات للمتسابقين الكبار ناهيك عن صغار الناشئين كما طمأن إبراهيم أصحاب القوارب واليخوت المتواجدة بساحل النادي بسلامتها جميعاً وعدم تأثرها بتبعات الإعصار، وفيما يتعلق بتنظيم النادي للبطولة الدولية لصيد الأسماك في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل قال إبراهيم حتى اللحظة البطولة تعتبر قائمة وسيتم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوي لمعرفة حالة البحر والتأكد من سلامة الأجواء مشيراً إلى أن فترة أسبوع تبدو كافية لإقامة البطولة بعد التطمينات التي وصلت اليهم ببدء تراجع قوة إعصار كيار .