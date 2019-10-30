"ماراثون زايد الخيري" ينطلق 27 ديسمبر في "السويس" بمصر

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم عن تفاصيل دورته السادسة التي ستقام في محافظة السويس المصرية يوم 27 ديسمبر 2019.

حضر المؤتمر الصحفي - الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي - معالي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري و الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة وشريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وسعادة محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقال الفريق الركن محمد هلال الكعبي إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة العليا للماراثون زايد الخيري وبالتعاون مع سفارة الدولة في مصر تقرر إقامة " ماراثون زايد الخيري " في نسخته السادسة في مصر وذلك تتويجاً لنجاح الفعالية على مدى الخمس سنوات السابقة والتي جرت في مدينة القاهرة / 3 مرات/ والأقصر والإسماعيلية بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واستكمالاً لمسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" في دعم الجهود الإنسانية والتي تخصص عائداتها لصالح المؤسسات الخيرية.

وأضاف أنه سيتم تخصيص العائد من الماراثون هذا العام لصالح مستشفى الأورام التابع لجامعة القاهرة.. لافتا إلى أن قيمة جوائز الماراثون لهذا العام تبلغ مليوني جنيه مصري للمتسابقين.