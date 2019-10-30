الطائرة تقرر تسجيل اللاعب المقيم بشهادة انتقال دولية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه مساء أمس، تعديل لائحة اللاعب المقيم، ليتم قيده بشهادة انتقال دولية، تنفيذاً لمطلب الاتحاد الدولي للطائرة، والذي أرسل خطاباً بهذا الشأن إلى الاتحاد الإماراتي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، اجتماعاً مع مسؤولي الأندية في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، لإطلاعهم على القرار الجديد، ومناقشة إمكانية تأجيل انطلاقة الدوري العام للكرة الطائرة رجال، إلى حين تعديل أوضاع قيد اللاعب المقيم لدى الأندية المشاركة في المسابقة.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري يوم 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 أندية، وتقضي اللائحة المحلية، بالسماح لكل ناد بإشراك لاعب مقيم أو من مواليد الدولة في المباراة، إلى جانب المحترف الأجنبي.