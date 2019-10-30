حمدان بن محمد يدعو للمشاركة في تحدّي دبي للجري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجماهير للمشاركة في تحدي دبي للجري الذي يجري في شارع الشيخ زايد في السادسة من صباح الجمعة 8 نوفمبر المقبل.

وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية 2019 الذي انطلق 18 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية في تغريدتين منفصلتين: «اشتركوا معنا في تحدّي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6 صباحاً».

وسيتحوّل شارع الشيخ زايد للمرّة الأولى إلى مسار للجري يوم 8 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2019»، حيث سيتيح الفرصة لسكان المدينة وزوّارها على اختلاف أعمارهم وقدراتهم ومستويات لياقتهم، المشاركة في هذا النشاط من خلال إطلاق فعالية تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد، ويهدف التحدي في هذه الفعالية المجانية.

والتي تتضمن مسافة جري ترفيهية طولها 5 كم، وكذلك 10 كم ذات توقيت محدد، إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الصحة وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها سكان الإمارة من الجري، على جزء من الطريق السريع المكوّن من 14 مساراً والاستمتاع بمشاهدة معالم الإمارة الشهيرة أثناء الجري، وسيتسنّى لهم تحقيق إنجاز تاريخي، فيما يجتمعون من كافة أنحاء المدينة، للتعبير عن التزامهم باتّباع نمط حياة صحي، وتحقيق هدف التحدي، المتمثل بجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

مشاركة

ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، المشاركة في سباق الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كم، فيما سيُسمح باستخدام عربات الأطفال والكراسي المتحركة، لمنح فرصة لجميع أفراد العائلة وأصحاب الهمم بالمشاركة، كما يعد هذا السباق فعالية مناسبة لطلبة المدارس وموظفي الجهات الحكومية والشركات الذين يمكنهم المشاركة مع أصدقائهم وزملائهم.

وتم تخصيص سباق 10 كم لمن يبلغون سن 18 فما فوق، حيث سيمكنهم اختبار قدراتهم على الركض وتقديم أفضل أداء لديهم، والتسجيل المسبق للمشاركة في سباق 5 كم الترفيهي ضروري للبالغين من 8 سنوات وما فوق، وأما من هم دون الـ8 فلا يحتاجون إلى التسجيل، ويتعين أيضاً على من يبلغون 18عاماً وما فوق، التسجيل المسبق للمشاركة في سباق 10 كم.

تلبي

على جانب آخر، وفي إطار فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وتلبيةً للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تهدف لجعل مدينة دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم.

وبناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قام العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بممارسة رياضة المشي على شاطئ «كايت بيتش جميرا»، يرافقه عدد من الضباط والطلبة المرشحين والطالبات المرشحات من السنة الدراسية الأولى، والطلبة الجامعيين.

وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من فعاليات تحدي دبي للياقة، وبما يعزز من النشاط البدني للموظفين والطلبة ويحفزهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتحويله إلى نمط حياة دائم.

وقال العميد السويدي، إن تحدي دبي للياقة إحدى المبادرات الرائدة عالمياً في حث الناس بمختلف أعمارهم على جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة دائم، وهو ما يبني مجتمعات صحية ينعم أفرادها بالسعادة ويتمتعون باللياقة البدنية العالية.

ويعزز من تراجع مستوى الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالإصابة بالسمنة وقلة النشاط، ونحن بدورنا في شرطة دبي حريصون على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة في كافة مبادراتها وفعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية وغيرها.

دروس

وأعلنت «كالت فت»، سلسلة نوادي اللياقة البدنية في دبي، عن توفير دروس لياقة مجانية في إطار دعمها لمبادرة تحدي دبي للياقة الجارية حالياً.

وذلك من خلال تقديم 50 درساً مجانياً كل يوم، ليشكّل على الأرجح العرض المجاني الأكبر من نوعه في كل أرجاء المدينة، وتماشياً مع رؤية تحدي دبي للياقة، توفر الدروس تمارين متنوعة مصممة بشكل خاص مدة كل منها 30 دقيقة، تشمل التمارين المتواترة عالية الشدة، والملاكمة، وتمارين القوة والتحمّل، واليوغا، والرقص، بالإضافة إلى تمارين المشاهير «إتش آر إكس».

وتتوفر التمارين في فترات زمنية متعددة على مدار اليوم مع تركّز معظمها خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ليتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الاستفادة من العرض، ويمكن لأي شخص، بمجرد تحميل تطبيق «كالت فت»، أن يحجز عدداً لا محدود من الدروس المجانية مدة كل منها 30 دقيقة في أي من المواقع الخمسة المنتشرة في دبي.

مشاركة

وقال دارميندرا ميهتا، مدير «كالت فت» في الإمارات: يعد تحدي دبي للياقة النشاط الوحيد للياقة البدنية على مستوى العالم الذي يشهد مشاركة من قبل جميع أفراد المجتمع على مختلف فئاتهم، حيث إنه يوفر الفرصة لكل الفئات العمرية لجعل الأنشطة البدنية جزءاً من حياتهم اليومية.

وانطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة، فإننا في «كالت فت» نوصي أفراد المجتمع بالحرص على التمرّن يومياً حتى لو لمدة 30 دقيقة فقط، ويمكن القيام بذلك في أحد مراكزنا أو في المنزل، ونحن سعداء بالإعلان عن توفير 50 درساً مجانياً كل يوم على مدار شهر كامل للاحتفال بهذا المهرجان المميز للياقة البدنية.