دورة الشيخة هند تحتفي بالبطلات والرعاة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحتفي مجلس دبي الرياضي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، بالبطلات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات الألعاب الفردية والجماعية ورعاة النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الأكبر من نوعها.

والتي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي.

وتضم 10 ألعاب رياضية فردية وجماعية، وسيتم تكريم الفائزات في حفل ختام كبير تنظمه اللجنة المنظمة للدورة الليلة في فندق هيلتون الحبتور، بالحبتور سيتي على شارع الشيخ زايد، كما سيتم تكريم الرعاة والداعمين والمؤسسات الإعلامية التي ساهمت في نجاح فعاليات النسخة السابعة من الدورة.

«الجماعية» وبطلات التحدي

وفاز فريق النيابة العامة بدبي بلقبي بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة، وحل فريق بلدية دبي في المركز الثاني ببطولة كرة السلة وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث، فيما جاء فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثاني ببطولة الكرة الطائرة وحل فريق طيران الإمارات الضيف الجديد على الدورة في المركز الثالث.

وفي بطولة ألعاب التحدي التي استحدثتها اللجنة المنظمة لأول مرة في الدورة، فاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول وجاء فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثاني وحل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً، وفي بطولة البولينغ فاز فريق سوق دبي الحرة بالمركز الأول وجاء فريق دائرة السياحة والتسويق التجاري ثانياً، وحل فريق بلدية دبي ثالثاً.

وفي بطولة الكروسفيت فازت أنا زيه من بلدية دبي بالمركز الأول، وفي بطولة الدراجات الهوائية فازت صفية مختار الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات فازت سماح محمد مصطفى من القيادة العامة لشرطة دبي.

ألعاب وبطلات

وفي سباق الطريق في فئة المواطنات فازت ندى خالد عمر من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، وفازت بفئة المقيمات سارة بنت الهادي الأجنف، وفي بطولة السباحة في فئة المواطنات فازت إيمان عبيد المري من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، وفي فئة المقيمات فازت سارَة بنت الهادي الأجنف من شركة سارَّة الأجنف للخدمات الرياضية بالمركز الأول.

وفي بطولة الريشة الطائرة في فئة المواطنات فازت منى محمد السهلاوي من إينوك بالمركز الأول، وفازت بفئة المقيمات نفيسة سارا سراج من مؤسسة دبي للإعلام، وفي بطولة الشطرنج في فئة المواطنات فازت أمل عبدالعزيز العارف من هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الأول، وتصدرت فئة المقيمات ميسون جاد الله نرش من جمارك دبي.