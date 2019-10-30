وفد «دبي البحري» في الصين لمتابعة مونديال «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يصل إلى مدينة شنغهاي الصينية صباح اليوم، وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمتابعة فعاليات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2019.

والتي ستنطلق بعد غدٍ وتستمر ثلاثة أيام، ويضم الوفد كلا من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، والذي تلقى دعوة من اللجنة المنظمة الدولية للحدث، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

والذي كلف رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بمهمة المشرف العام المساعد على الجولة، في نجاح جديد يؤكد مكانة وحضور أبناء الإمارات في كافة الأحداث، وقال محمد عبد الله حارب إن بطولة العالم لزوارق اكس كات، لها خصوصية ومكانة مميزة في خارطة النادي لذلك يحرص النادي دائماً على المشاركة وتأكيد دوره كمؤسس لهذه الفئة التي نشأت هنا في مياه الإمارات قبل أن تصل العالمية.

وأوضح أن النادي يظل اللاعب الأساسي في تطور هذه السباقات ويكفي الدعم الكبير الذي يقدمه لهذه البطولة من خلال توفير الجانب اللوجستي المتمثل في امتلاكه مقار الفرق واللجنة المنظمة وحاويات الشحن الخاصة بالزوارق حيث يرتبط باتفاقية مع الاتحاد الدولي للسباقات البحرية بهذا الخصوص.

تحدٍ خاص

ومن جانبه قال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن المهمة الجديدة تعتبر تحدياً خاصاً له لأنها المهمة الأولى خارجياً وبتكليف من الاتحاد الدولي، مؤكداً انه سعيد بهذه المهمة الكبيرة خاصة وانه يملك تجربة من خلال إشرافه على حدث الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق اكس كات- عام 2017 في دبي، وأيضا الجولة قبل الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية بدبي نفس العام.

وأعرب القمزي عن أمنياته القلبية لجميع المشاركين في السباق بالتوفيق وكذلك سفراء رياضة الإمارات ممثلي فرق أبوظبي وشرطة دبي الذين يخوضون غمار المنافسات على ألقاب ثلاثة سباقات رئيسية الأمر الذي يشكل تحدياً خاصاً لجميع الفرق قبل الوصول إلى المحطة الأهم في الموسم جائزة دبي الكبرى 2019، والتي تقام في دبي من 12-14 ديسمبر المقبل.