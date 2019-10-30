الكشف عن تفاصيل ماراثون زايد النسخة المصرية اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تعقد اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري اليوم مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة للنسخة المصرية بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ويترأس المؤتمر الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة، ويبدأ في العاشرة صباحاً بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

يُشار إلى أن السباق سيقام هذا العام في مدينة السويس يوم 27 ديسمبر المقبل، وسيذهب ريع السباق لإعادة تشييد مستشفى الأورام التابعة لجامعة القاهرة، وكانت الدورات الخمس الماضية قد جرت ما بين القاهرة (3 مرات) والأقصر والإسماعيلية، وقد شهدت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني بمشاركة أكثر من 15 ألف متسابق من الجنسين.