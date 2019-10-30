«القوى» ترفع رصيد الإمارات لـ44 ميدالية في «خليجية المرأة»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي - عماد الدين إبراهيم، أمل إسماعيل ياسمين العطار

رفع منتخبا ألعاب القوى للسيدات و«صاحبات الهمم» رصيد الإمارات إلى 44 ميداليّـة ملوّنة بنهاية اليوم العاشر في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري، عبر إضافة ميدالية ذهبية لمنتخب ألعاب القوى، و8 ذهبيات وفضية وبرونزية لمنتخب ألعاب القوى «صاحبات الهمم» أول من أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لبطولة ألعاب القوى.

وجاءت الميداليات الذهبية الثماني لصاحبات الهمم بواسطة مريم المطروشي في مسابقة رمي الرمح لفئات 46/‏‏ 42/‏‏ 37 /‏‏ 13، والميدالية الثانية جاءت بواسطة مريم الزيودي في مسابقة الرمح فئة 40، فيما تحققت الميدالية الثالثة بواسطة سهام الرشيدي في مسابقة رمي الجلة لفئتي 57/‏‏ 56، أما الميدالية الرابعة فكانت من نصيب مهرة الكعبي في مسابقة رمي الجلة للفئة السمعية 13.

وجاءت الميدالية الخامسة عن طريق سارة السناني في مسابقة رمي الرمح لفئتي 53/‏‏ 33، وانتزعت ثريا الزعابي الميدالية السادسة في مسابقة قذف القرص لفئة 34، وجاءت الميدالية السابعة بواسطة مهرة الكعبي في مسابقة 100 متر جري للفئة السمعية، أما الميدالية الثامنة فتحققت بواسطة ذكرة الكعبي في مسابقة الصولجان لفئة 34.

فيما جاءت الفضية الوحيدة عن طريق شما سلطان في مسابقة الصولجان لفئة 32، والبرونزية تحققت عن طريق عائشة الخالدي في مسابقة رمي الرمح لفئتي 53/‏‏ 33.

أما الميدالية الذهبية الوحيدة لمنتخب ألعاب القوى فتحققت بواسطة فاطمة يوسف الحوسني في مسابقة قذف القرص.

وعبر السفير الإماراتي لدى الكويت صقر بن ناصر الريسي عن سعادته بالنتائج التي حققتها المنتخبات الإماراتية للسيدات المشاركات في الدورة، لدى استقباله وفد الإمارات المشارك في الدورة أمس.

وأكد الريسي أن وجود العلم الإماراتي في أي محفل رياضي هو فخر وسعادة للجميع إلى جانب النتائج المشرفة التي تم تحقيقها على أيدي سيدات الإمارات.

ومن جهتها توجهت منى الشامسي مديرة وفد الإمارات بالشكر إلى سفيرنا لدى الكويت إنابة عن نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وأكدت الشامسي، أن صاحبات الهمم برهن أن لا مستحيل مع العزيمة والإصرار.