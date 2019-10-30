«شرطة الفجيرة» بطلاً لسباق الطريق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تُوج فريق شرطة الفجيرة بطلاً للنسخة رقم 43 من سباق الطريق الذي أقيم بكورنيش الفجيرة أمس، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع شرطة الفجيرة، وبلغت مسافته 12كم.

وجاء ثانياً قوات الأمن الخاصة، وحل فريق شرطة أبوظبي ثالثاً، وضمن منافسات الفردي، احتل خليفة محمد عبيد المركز الأول من شرطة الفجيرة وجاء ثانياً احمد سالم الدبي من الدفاع المدني وثالثاً محمد احمد الكندي من القوات الخاصة، وشهد السباق وتوج الفائزين، العميد خالد شهيل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بحضور العميد سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة.