القرقاوي يترأس «تنفيذي عربية السلة» اليوم

المصدر: الرباط - البيان الرياضي

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة اجتماعاً مهماً ظهر اليوم في فندق فرح بالرباط، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

ومن أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحث رغبة بعض الاتحادات العربية لتنظيم بطولات العام المقبل وتقييم المسابقات التي نظمها الاتحاد خلال العام الحالي واستعراض المصروفات والإيرادات والميزانية القادمة، كما سيناقش المكتب مذكرة الأمين العام العميد عبدالله شلبي والتي تتضمن ما تم إنجازه هذا الموسم بما فيها الدورات التدريبية والتحكيمية، وذكر العميد شلبي أن الاتحاد العربي تلقى خطاباً من الاتحاد السوري يطلب فيه الموافقة على عودة الأندية والمنتخبات السورية للمسابقات التي ينظمها الاتحاد العربي.